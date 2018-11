Uomini e Donne: Gemma innamorata di Rocco? Arriva il bacio di addio

Uomini e Donne: Gemma Galgani è ancora interessata a Rocco? Il cavaliere prende una decisione definitiva

Arriva un inaspettato bacio di addio tra Gemma Galgani e Rocco Fredella del Trono Over a Uomini e Donne. Nel corso della puntata del 14 novembre, il cavaliere si trova di fronte a ben quattro donne che vorrebbero iniziare a conoscerlo. Ma Rocco decide comunque di non tenere nessuna di loro. Arriva, però, i commenti negativi di Tina Cipollari e Gianni Sperti, convinti che il cavaliere stia ancora prendendo tempo. A questo punto, Fredella decide di iniziare a frequentare una di loro, Roberta. Quest’ultima non ha fatto alcuna richiesta alla redazione per conoscere Rocco. Si trovava nel pubblico e ha chiesto a Maria De Filippi di poter conoscere Rocco. La conduttrice le ha dato così la possibilità di presentarsi al centro dello studio. Non manca una breve discussione tra la nuova dama e Gemma, la quale più volte interviene quando entrano le nuove corteggiatrici di Rocco. A questo punto, Fredella le chiede apertamente se è ancora interessata a lui. Inizialmente, la Galgani preferisce non rispondere, ma Maria le ripropone la stessa domanda.

Gemma rivela di non essere più interessata a Rocco, in quanto il suo comportamento è riuscito a deluderla troppo. A questo punto, Fredella si alza dalla sua sedia, raggiunge la dama e le da un bacio sulla mano. “Si tratta di un bacio di addio?” viene chiesto al cavaliere. Quest’ultimo risponde di sì. Dunque, un bacio di addio tra Gemma e Rocco. È definitivamente finita tra loro? Il pubblico, intanto, è convinto del fatto che Fredella abbia scelto di approdare nel programma per conoscere la Galgani con il solo scopo di raggiungere la popolarità. Questa ipotesi tra i telespettatori si fa sempre più forte.

Uomini e Donne: tra Rocco e Gemma è finita? La Galgani conosce Paolo

Rocco e Gemma sono sempre più distanti. Lei ha avviato una frequentazione con Paolo, che però non convince. Nel frattempo, Fredella dovrebbe iniziare la conoscenza con Roberta. I due sembrano aver rotto definitivamente, ma in puntata si ritrovano spesso a discutere animatamente. Dunque, una porta sembrerebbe rimasta aperta, soprattutto da parte della Galgani.