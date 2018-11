UeD gossip: Gemma esce con Paolo e scoppia in lacrime, ma non convince

Uomini e Donne gossip, Gemma e la prima esterna con Paolo: tanta emozione per la dama

Gemma Galgani inizia a uscire con Paolo a Uomini e Donne. La dama del Trono Over, però, nel corso della loro prima uscita insieme scoppia in lacrime. In realtà, nulla di grave visto che si tratta di commozione. Gemma appare piuttosto emozionata di fronte a Paolo, inaspettatamente. Infatti, sono in tanti a credere che la Galgani stia uscendo con il cavaliere per ingelosire Rocco. Il suo nuovo corteggiatore non sembrerebbe corrispondere all’uomo ideale della dama torinese. Ma ecco che durante la loro prima esterna la Galgani non riesce a trattenere le lacrime. Un aspetto della vita del cavaliere commuove parecchio Gemma. Scendendo nel dettaglio, la dama è colpita dal fatto che Paolo sia un bravissimo padre, che continua a portare avanti la sua famiglia. In lacrime, Gemma ammette che questo particolare è una cosa molto bella che gli può solo fare onore. Una dichiarazione molto bella quella della Galgani, che però ancora non si lascia andare con il nuovo corteggiatore.

Nessun bacio tra Gemma e Paolo. Sembra proprio che tra i due non sia scattato niente di particolare, eppure la dama decide di continuare questa conoscenza. La Galgani rivela di essere abbastanza interessata al cavaliere. Il pubblico ha molti dubbi su questa frequentazione. Dopo l’amore che ha provato per Giorgio Manetti, ai telespettatori sembra impossibile che possa essere attratta da Paolo. Ovviamente nulla da dire sul nuovo cavaliere, ma il pubblico è convinto che non sia esattamente l’uomo ideale della dama torinese. Come andrà avanti questa conoscenza? Intanto, in studio scoppia il caos. Ancora una volta, Tina Cipollari non riesce ad apprezzare i modi di fare della dama, tanto che arriva un acceso scontro in cui si intromettono anche Maria De Filippi e Gianni Sperti.

Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà tra Gemma e Paolo. Al momento, la Galgani sembra sicura dell’interesse che prova nei confronti del suo nuovo corteggiatore. Il fatto che lui sia padre e che si prenda cura della sua famiglia fa emozionare non poco la Galgani. Questo particolare sembra attirarla. Nel frattempo, oltre il pubblico, anche Tina è convinta del fatto che Gemma non sia realmente interessata a Paolo.