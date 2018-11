Uomini e Donne Gemma, arriva Paolo: la scelta della dama non piace

Uomini e Donne: Gemma inizia una conoscenza con Paolo, ma il pubblico non apprezza

Gemma Galgani continua a conquistare nuovi cavalieri a Uomini e Donne. In particolare, il pubblico di Canale 5 nella puntata del 7 novembre ha conosciuto Paolo. L’uomo di 54 anni si è presentato molto sicuro di ciò che vuole, ma soprattutto dell’aspetto fisico della Galgani. Il nuovo cavaliere, infatti, ha inizialmente rivelato di essere giunto nel programma in quanto attratto dal modo di vestire che ha Gemma. Un particolare che, però, non è piaciuto molto alla dama di Torino. Quest’ultima avrebbe preferito sentirsi dire qualche complimento sul suo carattere. “Mi hai conosciuta un po’ da casa o hai notato solo come mi vesto?” ha chiesto la Galgani al nuovo cavaliere. Paolo non è, però, l’uomo che potrebbe far battere il cuore di Gemma, secondo il pubblico. I telespettatori non hanno, dunque, apprezzato il fatto che la dama abbia deciso di iniziare una nuova conoscenza con l’uomo. Quest’ultimo è caratterialmente e fisicamente il contrario degli uomini che fino ad ora hanno fatto arrivare delle sensazioni importanti a Gemma.

Paolo non ha convinto il pubblico. Il suo modo di fare, secondo i telespettatori, non sarebbe adatto per una come la Galgani. Sebbene sia molto giovane, il cavaliere è completamente diverso da coloro da cui Gemma viene attratta. Nonostante ciò, la dama ha deciso di iniziare una frequentazione con Paolo. Il pubblico ora sospetta che la Galgani voglia prendere in giro il 54enne solo per ingelosire Rocco. Ricordiamo che quest’ultimo ha appena chiuso la conoscenza con la dama di Torino, dopo qualche settimana di frequentazione. Il cavaliere ha rivelato in studio di non essere più disposto a perdere tempo con una donna che non lo apprezza davvero. La Galgani è finita in lacrime, ma questo non è bastato per farlo tornare indietro.

Uomini e Donne: Gemma usa Paolo per ingelosire Rocco?

Gemma sta usando Paolo per ingelosire Rocco? A detta del pubblico, il nuovo corteggiatore potrebbe essere ingannato facilmente dalla dama. La Galgani ha visto allontanarsi improvvisamente il cavaliere, tanto che il pubblico non ne è rimasto convinto. Infatti, sono in tanti coloro che credono che Rocco abbia sfruttato la popolarità della Galgani per farsi un nome all’interno del programma. Non ci resta che attendere per capire cosa potrà accadere in futuro.