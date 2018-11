Uomini e Donne, Rocco ha usato Gemma? Il dubbio aumenta, ecco perché

Uomini e Donne, Rocco sta usando Gemma per ottenere popolarità?

Rocco del Trono Over sta fingendo con Gemma a Uomini e Donne? Sembra proprio che la Galgani ne sia convinta. Anche Mariangela e Nino si dicono sicuri di questo dettaglio. Si intromette pure Barbara, sicura che il cavaliere stia fingendo. Ma non solo, sui social sono diversi i commenti da parte del pubblico, che accusa pesantemente l’uomo. Ormai sembra proprio che Fredella sia finito nel mirino dei telespettatori. C’è chi lo definisce un lupo vestito di agnello. Sin da subito, Rocco ha mostrato il suo forte interesse nei confronti di Gemma. La dama di Torino, però, ha sempre affermato di avere qualche dubbio sul cavaliere, in quanto quest’ultimo potrebbe voler sfruttare la sua popolarità. Più volte la Galgani ha dichiarato di avere delle perplessità al riguardo, in quanto in passato alcuni uomini sono arrivati nel programma per conoscerla con lo scopo di arrivare al pubblico. Questo è ciò che ora si ritrova a pensare Gemma. Il pubblico è sicuro del fatto che il Fredella abbia approfittato della dama per business. Ovviamente si tratta dell’opinione di una parte dei telespettatori e di diverse dame del programma. C’è anche da considerare, secondo il pubblico, la forte differenza d’età tra i due.

Ricordiamo che Rocco ha 50 anni, mentre Gemma compirà 69 a gennaio. I telespettatori si dicono perplessi al riguardo: come mai il Ferdella è arrivato nel programma per conoscere una donna molto più grande di lui? Ovviamente sappiamo che l’amore non ha età, ma il pubblico sembra non avere più alcun dubbio. I telespettatori pensano che Rocco stia cercando proprio lo show in studio insieme a Gemma, per prendere il posto di Giorgio Manetti. “Rocco sei talmente “arrampicatore di specchi” che ci fai rimpiangere il gabbiano!” scrivono su Twitter i telespettatori. Non solo, c’è anche chi è convinto del fatto che il Fredella abbia addirittura un agente che curi il suo look e le sue serate. “Il classico lupo mascherato da agnello” si legge sui social. Rocco, intanto, sembra deciso nel voler chiudere la conoscenza con Gemma definitivamente.

Uomini e Donne: Rocco chiude con Gemma e finisce nel mirino del pubblico

Rocco ha usato Gemma per ottenere una certa popolarità nel programma? Sono diverse le donne che contattano la redazione per avviare una conoscenza con il Fredella. Al momento, il cavaliere sta frequentando altre dame e la Galgani non riesce ad accettare questo suo comportamento. Non si sa bene come andrà a finire questa situazione, ma sicuramente il pubblico non si fida più di Rocco. Il dubbio si è fatto sempre più forte dopo aver visto il cavaliere intraprendere altre conoscenze con donne completamente diverse dalla Galgani. Sappiamo bene che Gemma ha una certa popolarità ormai e, dunque, chiunque potrebbe sfruttarla per raggiungere i suoi scopi.