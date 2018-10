Uomini e Donne anticipazioni: Rocco e Barbara si sentono, Gemma soffre

Anticipazioni Uomini e Donne: Rocco chiede il numero di Barbara, Gemma sta male

Giovedì 25 Ottobre 2018 si sono registrate le nuove puntate del Trono Over. Grandissime sorprese per il pubblico di Uomini e Donne. Partiamo da Gemma e Rocco. La conduttrice fa sapere che la dama sta molto male e soffre per la fine della frequentazione con il cavaliere. In ogni caso, lo stesso non sembra valere per l’uomo. In studio si scopre che Fredella si è dato molto da fare, tanto da chiedere il numero a più di una signora. Dalle anticipazioni pubblicate dal blog Il Vicolo delle News si viene a sapere che l’ex fiamma della Galgani ha chiesto il numero ad una dama più giovane e quest’ultima lo ha rifiutato. Successivamente, Rocco si è scambiato il numero anche con Barbara De Santi.

Nel corso della settimana Barbara e Rocco si sono sentiti, ma durante la registrazione del Trono Over discutono. In tutto ciò, Gemma si dice molto delusa per il comportamento tenuto dal cavaliere. Fredella comunica di non voler conoscere nessuna donna e di essere pronto a lasciare la trasmissione insieme alla Galgani. Nonostante ciò, la donna è delusa e per questo decide di mettere un punto definitivo alla frequentazione. Continua al storia tra Gianluca e Roberta. I due si sono rivisti e si sono anche baciati. Lei crede di essere innamorata, ma Tina e Gianni credono che si siano messi d’accordo. In tutto ciò, Cristina interviene dal parterre e racconta di essere stata con l’uomo. Lui si giustifica dicendo che quella notte era ubriaco. La discussione va avanti per un po’.

Uomini e Donne, Trono Over: Sossio pensa ancora a Ursula

Dopo aver parlate di altre svariate coppie, si parla anche di Sossio e Ursula. Lei è ancora decisa di non voler niente da Aruta, anche se lui non sembra ancora volersi arrendere. L’ex calciatore ha deciso di studiarsi da lontano la situazione e capire se può continuare ad insistere o se deve darsi per vinto. Nel frattempo, quando Maria le chiede se vuole ballare, il cavaliere invita Pamela.