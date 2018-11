Uomini e Donne oggi: Maria e Gianni dividono Tina e Gemma, caos

Oggi Uomini e Donne, Trono Over: Tina e Gemma alzano le mani, intervengono Gianni e Maria

Torna in onda il Trono Over. La nuova puntata di Uomini e Donne parte con un filmato di Gemma che si lamenta di quanto accaduto in studio. La dama di Torino non ha gradito l’atteggiamento di Tina e di Rocco e commenta anche l’ultimo arrivato, Paolo. Una volta chiamata in studio la diretta interessata, parte subito la lite con la Cipollari. Le due donne se ne dicono di tutti i colori e gli animi si accendono. Alla fine, Maria De Filippi e Gianni sono costretti ad intervenire per dividerle. A quanto pare, l’opinionista e la Galgani erano pronte ad arrivare anche alle mani. L’ex fiamma di Giorgio Manetti ha avuto prima un confronto con Fredella e poi con Paolo.

Con Rocco si è parlato dei modi di lui che, secondo Gemma non sono stati proprio dei migliori. Con Paolo si è invece raccontato di quanto si sono sentiti nel corso della settimana e della loro primissima uscita. Entrambi sono stati bene. Al centro dello studio arriva Armando. Il cavaliere del parterre maschile si sente con Noel e Ursula. Quest’ultima racconta di aver lasciato il suo numero per poter tornare a mettersi alla prova dopo la fine dell’amore con Sossio. Aruta non gradisce e commenta la scelta dalla dama. Intanto, Armando scegli di ballare con Noel. Durante il ballo scoppia una nuova lite tra Tina e Gemma.

Trono Over Uomini e Donne: Barbara conosce Alessio

Alessio e Luisa arrivano al centro dello studio e rivelano di essersi sentiti e di aver chiarito la discussione aperta in studio durante l’ultima registrazione. L’uomo sta uscendo anche con Barbara e infatti questa sera passeranno del tempo insieme. Anche Andrea si sente con Luisa ma l’uomo dichiara di non voler essere la ruota di scorta e per questa pare volersi tirare indietro.