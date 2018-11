UeD news, il gesto inaspettato di Maria De Filippi per una donna del pubblico

Uomini e Donne news, Maria De Filippi fa un gesto inaspettato in studio per una signora del pubblico

A Uomini e Donne accade qualcosa di davvero inaspettato. Per la prima volta una donna che si trova nel pubblico in studio ha l’opportunità di farsi conoscere da un cavaliere del Trono Over, in questo caso Rocco. Non è mai accaduta una cosa del genere all’interno del programma. Maria De Filippi decide di dare questa grande possibilità a una signora che si trova nello studio per seguire la puntata. Scendendo nel dettaglio, la conduttrice fa sedere al centro dello studio Rocco, in quanto ci sono tre donne che vorrebbero conoscerlo. Non appena entrano, ecco che la conduttrice fa un gesto inaspettato inaspettato nei confronti di una donna del pubblico. Maria annuncia che c’è una signora che afferma di voler iniziare a conoscere il cavaliere. In particolare, la donna si sarebbe proposta durante una discussione tra Gemma Galgani e Rocco. La conduttrice decide così di dare questa grande opportunità alla signora, che si siede così di fronte al cavaliere.

Tutti restano a bocca aperta di fronte al gesto della De Filippi. Gianni Sperti fa presente che ciò non è mai accaduto nel programma. Anche il pubblico sui social si dice sconvolto, ovviamente in positivo. C’è anche qualcuno che afferma di voler andare a far parte del pubblico quando c’è il Trono Classico e proporre alla conduttrice la stessa cosa. “Mentre Rocco parlava con Gemma una signora del pubblico mi ha chiesto di poterlo corteggiare”, annuncia Maria inaspettatamente. La signora scende le scale e si unisce alle tre dame che hanno deciso di presentarsi nel programma per conoscere Rocco. Senza alcuna presentazione alla redazione, la donna può avere l’opportunità di frequentare il cavaliere grazie alla De Filippi.

Sono tutti senza parole di fronte al gesto di Maria, che non si è fatta troppi problemi nel dare questa possibilità a Roberta. La donna chiede a Rocco di tenerle la mano mentre fa la sua presentazione, in quanto si trova in difficoltà. Infatti, la signora non si era preparata alcun discorso, in quanto il tutto è accaduto in modo improvviso.