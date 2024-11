Uomini e Donne: Gemma impressiona Maria, poi gli attacchi sono pesanti

La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con Gemma Galgani e Fabio. Maria De Filippi fa, inizialmente, sedere al centro studio solo la dama torinese. Prima di raccontare cosa sta accadendo tra i volti del Trono Over, la conduttrice fa notare l’eleganza di Gemma, la quale partecipa a questa puntata mostrandosi in forma e felice. I dettagli non passano inosservati agli occhi attenti di ‘Queen Mary’, la quale ha ormai riportato la Galgani al centro delle puntate del programma.

“Ammazza! Stai vivendo una nuova primavera!”, dice sbalordita Maria. Dopo di che, esce fuori che ci sono stati i primi fraintendimenti tra Gemma e Fabio. Alla fine, i due chiariscono e la Galgani appare di nuovo entusiasta.

La puntata va avanti con Ilaria e Margherita a UeD sedute di fronte a Vincenzo e William. Partono i primi scontri in studio. William si sente preso in giro con Ilaria e la loro conoscenza finisce. Intanto, De Filippi vorrebbe sapere se la frequentazione tra Margherita e Mario Cusitore sia finita oppure no. I due confermano che è giunta al termine definitivamente. Inizia una lite tra loro, alla quale si aggiunge Morena. Quest’ultima non crede che Mario non fosse attratto da lei mentalmente.

La dama, inoltre, racconta che Cusitore le avrebbe rivelato che avrebbe preferito conoscerla fuori dal programma. Lui smentisce e Maria non capisce quale sarebbe il significato. Ci pensa Morena a spiegarlo, affermando che Mario non si fida di lei perché si trovano entrambi in un contesto televisivo. Inoltre, esce fuori che Cusitore ha espresso la sua intenzione di lasciare il programma. In una recente registrazione, secondo le anticipazioni, Mario non era presente. Dunque, potrebbe aver preso sul serio l’idea di lasciare il parterre.

Lui stesso oggi chiede a De Filippi di chiudere il suo confronto con Morena, in quanto teme di poter superare i limiti raccontando qualcosa di scomodo sui loro momenti trascorsi insieme. Si passa così alla conoscenza di Ilaria e Vincenzo. Dopo la puntata di ieri, Barbara De Santi appare ancora furiosa con il cavaliere e lancia nuove accuse. In particolare, la storica dama non crede che tra i due ci sia stato solo un bacio.

Barbara si scaglia ancora contro Vincenzo, accusandolo di averle parlato, dopo le puntate, di Gianni, Tina e Maria. I tre, però, non si scompongono, consapevoli che i partecipanti del programma parlino di loro fuori. “Barbara sei veramente una donna piccola”, tuona Ilaria, spesso attaccata dalla storica dama. “È lei l’esempio di donna che vogliamo seguire qua dentro?”, chiede con rabbia la De Santi. “È da 10 anni che sei qui e farai la muffa”, replica furiosa Ilaria.

“Io non ho mai fatto quello che hai fatto tu, ho una morale”, attacca ancora Barbara.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon: Ciro vs Gianmarco

La puntata di oggi va avanti con Martina De Ioannon, che ha portato in esterna Ciro, il quale si è aperto molto, raccontandosi. Il giorno prima di questa registrazione, il corteggiatore si è laureato. Così oggi riceve gli auguri di tutti e consegna dei pensierini a Maria e alla tronista. A quest’ultima regala la sua tesi con una dedica. Anche la De Ioannon decide di consegnargli un regalo: una maglietta simpatica con la scritta “Dottore in paracu*****ne”.

Gianmarco interviene, dimostrando di essere infastidito dalla scelta di Martina di portare in esterna Ciro. La tronista spiega che aveva la possibilità di vedere solo uno di loro e sentiva il bisogno di mettere un punto ai litigi con Ciro. Ma ecco che Gianmarco si dice convinto del fatto che il ‘collega’ voglia manipolarlo, in quanto durante la passata registrazione ha cercato un chiarimento con lui. Tra i due corteggiatori si accende una discussione.