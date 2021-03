Sono state registrate due puntate di Uomini e Donne, tra ieri e oggi. Le anticipazioni segnalano una decisione inaspettata di Gemma Galgani e sembra di tornare indietro nel tempo! Scendendo nel dettaglio, secondo quanto riporta Il Vicolo delle News, nella registrazione di ieri la dama di Torino ha annunciato di essere uscita con Nicola Vivarelli. Ritorno di fiamma? Entrambi hanno chiarito subito di essersi incontrati come amici, con lo scopo di chiarire quanto accaduto in passato. In particolare, i due hanno tentato di avere un chiarimento su ciò che era rimasto irrisolto, prima dell’ultima partenza di lui.

Nicola non ha preso parte al programma per tre mesi, in quanto impegnato per lavoro sulla nave. Durante questo arco di tempo, il giovanissimo cavaliere ha avuto modo di sentire vari partecipanti della trasmissione, tra cui anche Gemma. I loro rapporti non erano pacifici prima della sua partenza, eppure la lontananza ha portato a questo riavvicinamento. Proprio Nicola aveva preso le difese della Galgani nelle settimane passate, attraverso un’intervista sul Magazine. Nel corso della registrazione di ieri, Gemma ha ammesso di aver provato delle forti emozioni nel rivederlo.

La sera precedente, invece, è uscita con Roberto, un cavaliere con la passione del golf che sta conoscendo anche Isabella. Il cavaliere le ha detto, pare in modo abbastanza esplicito, che tra loro potrà esserci solo un’amicizia. Infatti, l’uomo si è mostrato più propenso a conoscere Isabella. Gemma è rimasta molto male di fronte a questa decisione, tanto che non è riuscita a trattenere le lacrime. Inoltre, si è ritrovata a difendere delle accuse lanciate da Tina Cipollari sulle dichiarazioni rilasciate, diversi anni fa, da Gemma su Walter Chiari durante un’intervista.

Sono arrivate in studio le prove, che hanno confermato le parole della Galgani: non ha mai dichiarato di essere stata l’amante dell’attore. Tina, ovviamente, non ha preso bene la notizia. Il tronista Giacomo è uscito con Martina e una ragazza nuova, lasciando di nuovo a casa Carolina. Entrambe le esterne sono andate bene e pare che con Martina stiano nascendo i primi sentimenti. Infatti, la loro uscita è stata emozionante. Nonostante ciò, Carolina ha mantenuto il silenzio.

Armando Incarnato sta conoscendo Angela, che usciva con Luca. Il discorso fatto dai due ha preso improvvisamente una piega piccante. Il cavaliere napoletano ha fatto capire che la donne è abbastanza espansiva. A questo punto, i presenti in studio hanno compreso che c’è stato qualcosa tra loro oltre al bacio. Maria De Filippi ha deciso di chiudere il discorso, per evitare di scendere nei dettagli. Armando è apparso abbastanza felice di questa conoscenza.