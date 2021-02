Uomini e Donne: Sirius attacca Maurizio per Gemma, poi la verità sull’Isola

Che fine ha fatto Nicola Vivarelli di Uomini e Donne? Il pubblico di Canale 5 l’ha conosciuto come Sirius, il misterioso e giovanissimo corteggiatore di Gemma Galgani. Dopo aver chiuso la sua conoscenza con la dama torinese, è rimasto nel programma per continuare a trovare l’amore. La sua esperienza si è interrotta qualche mese fa, quando si è imbarcato sulla nave per lavoro. In una nuova intervista sul Magazine del programma, ammette che purtroppo non riesce a seguire le varie puntate. Quando internet gli funziona ha la possibilità di leggere le ultime news e si è ritrovato a scoprire cosa sta accadendo tra Gemma e Maurizio Guerci. Cosa ne pensa al riguardo? A detta di Nicola è importante essere capaci di dimostrare ciò che si afferma.

Conosce la Galgani e sa che è una donna molto sensibile e fragile. Dal suo punto di vista non giudica Maurizio, ma l’atteggiamento che ha tenuto nei confronti della dama. “Bisognerebbe essere sempre sinceri, ma so che questo richiede coraggio”, dichiara Sirius. Non ha ancora trovato l’amore e chiaramente ha voglia di trovare “una compagna stabile”. In questo lungo periodo che sta trascorrendo sulla nave, Nicola ha avuto modo di sentire alcuni volti del programma. In particolare, gli è capitato scambiare alcuni messaggi con Valentina Autiero “per qualche saluto, ma niente di particolare”.

La dama era apparsa davvero molto interessata a Nicola, il quale però le ha sempre proposto solo un’amicizia. Intanto, qualche volta chiama Gianluca De Matteis e Matteo Ranieri. Ha sentito anche Armando Incarnato e questo gli ha fatto piacere. Non mancano i messaggi con Gemma: “È sempre bello fare due chiacchiere con lei e sentire come sta”. Pensa spesso alla Galgani, in quanto il loro rappresenta per lui un percorso che non dimenticherà mai. In particolare, ricorda i momenti trascorsi insieme, le cose che ha imparato da lei e le chiacchierate. “La rispetto e ci sono molto affezionato. Spero di rivederla al mio rientro”, confessa il Vivarelli.

Tra loro, nonostante la burrascosa rottura, è rimasto comunque un bel rapporto di amicizia. Infatti, già aveva fatto sapere che avrebbe sentito Gemma sulla nave. Ed ecco che Nicola parla dei rumors che lo vedono come futuro naufrago dell’Isola dei Famosi 2021. Si è parlato in queste settimane della sua presunta partecipazione e oggi lui stesso confessa di non saperne nulla. Il Vivarelli ammette di non aver ricevuto alcuna chiamata. Come il pubblico, ha semplicemente letto qualche post che parlavano di ciò. Pare, dunque, certo che Sirius non sarà uno dei naufraghi della nuova edizione del reality.

Anche Maurizio Guerci rilascia un’intervista sul Magazine del programma e ammette di aver provato davvero dei sentimenti nei confronti di Gemma. Nonostante ciò, sente che non sono fatti per stare insieme. Il cavaliere si dichiara dispiaciuto per la sofferenza che sta provando la Galgani.