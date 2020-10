UeD, Valentina si fa avanti con il tronista Gianluca? Dure accuse a Nicola

Valentina Autiero a Uomini e Donne è ancora alla ricerca dell’amore e sta proseguendo la sua conoscenza con Germano. Sul Magazine del programma, la dama romana svela come sta andando avanti questa frequentazione e lancia un nuovo attacco a Nicola Vivarelli. Non solo, Valentina fa degli apprezzamenti nei confronti del tronista Gianluca De Matteis. La sua intervista inizia con grande serenità. Al momento, sente a pelle di potersi fidare di Germano. Con lui ci sono stati dei baci e c’è attrazione. Al momento, ci sono degli aspetti che le piacciono molto del 38enne campano e tanti altri che sta osservando. Non sa come proseguirà la conoscenza, ma sembrano esserci le basi giuste. Subito dopo, si ritrova a fare nuovamente delle considerazioni su Nicola Vivarelli. La Autiero, durante la passata edizione, ha sempre fatto presente la curiosità che nutriva nei confronti del giovane cavaliere. Nel corso di questa nuova edizione, però, Valentina ha subito dei duri colpi. Infatti, inizialmente Sirius pare le abbia fatto intendere di essere pronto a conoscerla, per poi deluderla. Ora per la dama romana il discorso riguardante Nicola è chiuso!

UeD, Valentina Autiero si espone: l’attacco a Nicola Vivarelli e l’apprezzamento su Gianluca De Matteis

Ancora una volta, Valentina Autiero non risparmia critiche nei confronti di Nicola. “Ho capito che non sta in studio per trovare l’amore. […] Poi lo vedo che mi guarda da lontano e mi sorride: penso che voglia giocare”, dichiara la dama romana su Sirius. A detta sua, il giovane cavaliere non sarebbe interessato a conoscere nessuna donna. Verso di lui ammette che aveva una curiosità basata sull’estetica, ma a oggi le è calato qualsiasi tipo di interesse. Per lei si tratta di un “capitolo chiuso”. Dunque, sembra proprio che la Autiero non voglia più neanche parlare del comportamento di Nicola, il quale è spesso protagonista di scontri con Gemma Galgani. Addirittura Gianni Sperti ha ipotizzato che da parte della dama torinese ci sia ancora interesse nei suoi confronti.

Valentina Autiero interessata al tronista Gianluca De Matteis a Uomini e Donne? Il commento positivo

Una grande novità quella che la Autiero e gli altri suoi colleghi stanno sperimentando a Uomini e Donne, con l’unione del Trono Classico e del Trono Over. Armando Incarnato, ad esempio, è subito diventato protagonista di un triangolo amoroso. Valentina, invece, non ha mostrato interesse verso i giovani corteggiatori. Lei stessa, nella sua intervista, spiega di trovare i ragazzi del Trono Classico troppo piccoli. Ma su Gianluca De Matteis ha un pensiero differente. Mentalmente lo trova “intrigante” e “diverso dai suoi coetanei”. La dama si fa così avanti con il tronista? Non resta che attendere per scoprire se Valentina sia davvero curiosa di conoscere Gianluca!