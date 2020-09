UeD, Gemma smonta Nicola: “Devastante”, ma Gianni non ci sta

Tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli è finita definitivamente? A Uomini e Donne, Gianni Sperti esprime il suo dubbio nei confronti di entrambi. Scendendo nel dettaglio, l’opinionista apre il discorso rivelando di non essere sicuro del fatto che tra i due sia finita del tutto. Pare che Gianni pensi che dietro la rabbia di Gemma ci sia ancora un interesse nei confronti di Nicola! Sperti fa, infatti, presente che già in passato la Galgani si è arrabbiata e poi è tornata a mostrare il suo interesse nei confronti di chi la deludeva. A parlare ci pensa il Vivarelli, il quale ammette di essere dispiaciuto per quanto accaduto nell’ultima fase della loro conoscenza. In effetti, non sono mancati gli scontri in studio tra loro. Nonostante tutto, Nicola confessa di non portare rancore nei confronti di Gemma, in quanto ha trascorso cinque mesi vicino a lei. In questo arco di tempo, sono nati in lui dei sentimenti, che però non hanno nulla a che fare con l’amore tra fidanzati. Dall’altra parte, la Galgani appare ancora fortemente arrabbiata.

UeD, Gemma Galgani ancora furiosa con Nicola Vivarelli: Gianni Sperti ha qualche dubbio

L’atteggiamento tenuto da Nicola nelle puntate precedenti ha deluso non poco Gemma! “Ho ascoltato le tue offese, per me è finita chiusa. Mi hai offesa abbastanza”, dichiara la Galgani profondamente delusa. Sebbene il Vivarelli le abbia chiesto scusa, la dama torinese non ha alcuna intenzione di tornare indietro sui suoi passi. Dall’altra parte, Nicola non vuole riprendere la frequentazione con Gemma, ma confessa di provare per lei del bene e affetto. Ha capito di aver sbagliato a offenderla pubblicamente in studio e, per tale motivo, le ha chiesto scusa. La Galgani sembra non voler accogliere le scuse del Vivarelli e oggi rivela che per lei è stato davvero “devastante” ricevere determinate offese. Per lei il discorso riguardante Nicola è ormai chiuso! Ed ecco che interviene Tinì.

Gemma Galgani e Nicola a UeD, non c’è nessun ritorno: Gianni però non ci sta e attacca la dama

“Finalmente Tinì parla”, dichiara Gemma scocciata di fronte all’intervento dell’opinionista. Quest’ultima, però, vorrebbe semplicemente consigliare alla dama di Torino di non fare sempre polemica. Intanto, Gianni interviene nuovamente e attacca la Galgani. Sperti è convinto che tutti possano sbagliare, proprio come la stessa Gemma ha fatto in passato. A detta dell’opinionista, la dama torinese non dovrebbe nutrire tutto questo rancore nei confronti del 26enne: “Non è carino quello che fai”.