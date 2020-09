Uomini e Donne oggi: l’amara scelta di Gemma, il gesto di Nicola

La puntata di oggi di Uomini e Donne vede di nuovo protagonista Gemma Galgani. La registrazione dello scorso 11 settembre prende inizio proprio con la dama torinese e con un breve riassunto della puntata precedente. In particolare, il pubblico di Canale 5 ascolterà le solite lamentele di Gemma. Ovviamente a commentare il tutto ci pensa Tina Cipollari, che come al solito attacca la Galgani. Questa nuova edizione del programma di Maria De Filippi, per la dama di Torino, ha preso inizio con una nuova conoscenza. Scendendo nel dettaglio, Gemma ha deciso di mettere la parola fine alla frequentazione con Nicola Vivarelli e di iniziarne una con il nuovo cavaliere, Paolo. Oggi i telespettatori assisteranno a una svolta nel percorso della Galgani, la quale prende una decisione inaspettata. Le anticipazioni de Il Vicolo delle News segnalano che Gemma chiude anche questa conoscenza. Pare che la dama abbia fatto questa scelta con l’approvazione dello stesso Paolo.

Uomini e Donne oggi, Gemma Galgani chiude la conoscenza con Paolo

Una puntata interessante quella di oggi, che vede Gemma Galgani al centro dello studio. La dama racconta di essersi scambiata un bacio ‘umido’ – definito così proprio dalla torinese – e di aver deciso di chiudere la conoscenza. Il motivo? Da parte di entrambi non sarebbe scattato nulla, dopo il bacio. Ci sono, nel corso del racconto di Gemma, dei riferimenti ai rapporti intimi, che però non ci sono stati. Di comune accordo, la Galgani e Paolo decidono così di mettere fine alla loro frequentazione. Come procederà il percorso della dama all’interno del programma? Al momento, si ritrova a vivere questa esperienza in solitudine, sebbene arrivino le scuse da parte di Nicola!

Gemma Galgani oggi a Uomini e Donne resta sola: Nicola Vivarelli si scusa

Gemma chiude la sua conoscenza con Paolo. La dama lamenta anche il fatto che il cavaliere non le avrebbe inviato molti messaggi. Di fronte a questa situazione, Tina Cipollari attacca la Galgani. L’opinionista è convinta che le storie della dama abbiano sempre lo stesso finale. Questa accusa era stata rivolta, durante la scorsa puntata, anche ad Armando Incarnato. Nel frattempo, oggi il pubblico vedrà Gemma di nuovo senza corteggiatori. Intanto, Nicola prende la palla al balzo e decide di scusarsi pubblicamente con la Galgani, offrendole una rosa bianca. Le scuse del Vivarelli riguardano il suo mancato saluto della scorsa puntata. Il giovane si rende conto del fatto che il suo non è stato un gesto educato.