Uomini e Donne oggi: tensione in studio, Sophie vicina a Facundo

Oggi a Uomini e Donne non mancano i colpi di scena. Si chiude un’altra settimana di questa nuova edizione del programma, che vede uniti Trono Over e Trono Classico. In particolare, il pubblico di Canale 5 assisterà a nuovi attacchi in studio. Scendendo nel dettaglio, oggi dovrebbe andare in onda il momento in cui Armando Incarnato viene duramente attaccato dopo aver fatto una rivelazione. Il cavaliere napoletano ammette di aver voluto chiudere la sua conoscenza con la dama con cui aveva, recentemente, avviato una frequentazione. La sua decisione, però, causa malumori in studio. A dire la sua ci pensa, come sempre, Tina Cipollari. Quest’ultima non è mai riuscita a credere alle parole di Armando, anzi. L’ha sempre accusato di essere nel programma solo per ottenere visibilità. Oggi Tina non perde tempo e ribadisce il suo pensiero. Ovviamente, Incarnato deve difendersi dalle accuse. Pertanto, le anticipazioni annunciano una puntata davvero difficile per il cavaliere napoletano.

Uomini e Donne oggi: Armando Incarnato contro tutti, Sophie esce con l’argentino Facundo

Non mancano gli attacchi e i momenti di tensione oggi in studio. Armando Incarnato attira l’attenzione su di sé, quando rivela di aver chiuso la sua frequentazione. Tina, fortemente arrabbiata, non si trattiene e accusa il cavaliere di non essere interessato realmente a trovare l’amore. Il pubblico presente in studio si schiera dalla parte della Cipollari! Nel frattempo, per quanto riguarda il Trono Classico, scende al centro dello studio Facundo, un corteggiatore argentino. Nonostante inizialmente fosse più interessato a conoscere Jessica, ora si sente più incuriosito da Sophie. Nel frattempo, ricordiamo che la Antonini sta conoscendo Davide e Simone. Nel corso della puntata di ieri, i due corteggiatori sono stati protagonisti di una piccola lite in studio.

Oggi Uomini e Donne, tensioni per dame e cavalieri del Trono Over

Non mancano, dunque, momenti interessanti nella puntata di oggi di Uomini e Donne. Mentre i tronisti mandano avanti le loro conoscenze, tra dame e cavalieri c’è più tensione. Ieri Maria De Filippi ha anche annunciato l’improvvisa uscita di scena di Enzo Capo! Il cavaliere del Trono Over sarebbe corso, secondo il racconto della conduttrice, dalla sua ex fidanzata! Questo suo gesto andrebbe, a detta di Gianni Sperti, a confermare le ipotesi fatte da Pamela Barretta in questi ultimi mesi.