UeD, Enzo Capo torna dall’ex fidanzata: “È scappato nella notte”

Enzo Capo lascia Uomini e Donne e torna dalla sua ex fidanzata! Ad annunciarlo è Maria De Filippi, nel corso della puntata di oggi. La conduttrice ci tiene a precisare che ognuno può trarre, dal racconto, le sue conclusioni e Gianni Sperti dice immediatamente la sua. L’opinionista conferma il suo pensiero sul cavaliere del Trono Over, ricordando e dando ragione alle parole di Pamela Barretta. Quest’ultima, nelle passate settimane, aveva più volte fatto presente che Enzo potrebbe non aver mai chiuso la sua storia d’amore con la fidanzata. Capo, invece, affermava di essere tornato nel programma perché è ancora in cerca dell’amore. Pertanto, il cavaliere rivelava di essere di nuovo single. La sua ultima relazione si era interrotta bruscamente e in modo inaspettato. Proprio per tale motivo, in molti davano ragione a Pamela. Si è anche ipotizzato che la ragazza in questione sarebbe giunta nel programma. Queste segnalazioni ora sembrano ricevere conferma. Pare che Enzo si sia presentato a Roma per prendere parte alla registrazione del 3 settembre, ma poi sarebbe scappato dall’hotel nella notte!

UeD, Enzo Capo lascia il programma e corre dall’ex fidanzata: il racconto di Maria De Filippi

“Pare abbia sentito l’urgente bisogno di volare dalla sua ex fidanzata a Stoccarda. È scappato di notte per andare dalla fidanzata”, dichiara Maria De Filippi facendo notare l’assenza di Enzo Capo in studio. Il cavaliere ha deciso di raggiungere la ragazza a Stoccarda, lasciando improvvisamente l’hotel. Questa, per Gianni, è una chiara conferma per le segnalazioni fatte da Pamela. La dama si è battuta per portare avanti le sue idee, mostrandosi sempre molto sicura. La scorsa puntata, Armando Incarnato aveva apertamente difeso la Barretta, con cui condivide un rapporto di amicizia. Proprio il napoletano aveva fatto delle allusioni, in studio, su Enzo e l’ex fidanzata. Quella è stata per Capo l’ultima registrazione, tanto che oggi è assente.

Enzo Capo abbandona improvvisamente Uomini e Donne: le segnalazione di Pamela Barretta

Pamela Barretta aveva anche segnalato alla redazione, come aveva fatto sapere Maria, che Enzo avrebbe chiesto il numero a Valentina Autiero. E ciò è accaduto. Ora Capo decide di tornare tra le braccia della sua ex e molti si dicono certi del fatto che, in realtà, non si siano mai lasciati! Non resta ora che attendere una dichiarazione da parte di Enzo al riguardo.