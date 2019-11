Uomini e Donne: Gemma disperata, poi lite con Tina “Mi ha messo le mani addosso”

Gemma Galgani e Jean Pierre, a Uomini e Donne la storia al capolinea

Oggi è stata la giornata di Gemma Galgani a Uomini e Donne: il Trono Over infatti si è aperto con la misura del peso di Tina Cipollari, che non è dimagrita, e poi con la storia di Gemma e Jean Pierre, frequentazione a quanto pare arrivata davvero al capolinea, tra accuse pesanti e paroloni. Il Cavaliere era palesemente infastidito durante il chiarimento che ha avuto con Gemma fuori dagli studi la scorsa settimana, tant’è che a un certo punto davanti a lei, in una valle di lacrime per quanto era accaduto in puntata, ha esclamato: “Non mi devi stressare la vita”. E non è finita qui.

Uomini e Donne, Gemma e Tina Cipollari: ancora liti

“Nei momenti di solitudine sono io che me la vedo con le mie tristezze”, queste alcune delle dichiarazioni della Galgani a Jean Pierre che non hanno intenerito per niente Gianni Sperti e Tina in studio: lui l’ha accusata di avere degli atteggiamenti da bambina dell’asilo mentre lei ha polemizzato sugli atteggiamenti della Galgani che a suo avviso non può fare la sensuale durante le sfilate e poi regalare un orsetto. “Qual è la vera Gemma?”, si è chiesta la Cipollari. “Alla tua età ti devi vergognare tu per tutti gli scandali che fai”, ha esclamato a un certo punto l’opinionista. Gemma ha mandato su tutte le furie Tina quando ha detto che se non l’avesse finita “sarebbero volate le sedie”; la Dama l’ha anche spintonata leggermente, al punto che la Cipollari, quando è intervenuta Maria De Filippi, ha esclamato “Mi ha messo le mani addosso!”. “Abbassa la cresta!”, “Scarabocchio!”, queste solo alcune delle parole della Cipollari contro la Galgani.

Le ultime news su Gemma: la conoscenza con Juan Luis

Gemma comunque ha poco di cui preoccuparsi perché dopo Jean Pierre sarà corteggiata dal venezuelano Juan Luis che a quanto pare le piace anche: trovate tutto in queste anticipazioni sulle prossime puntate del Trono Over. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!