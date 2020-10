Uomini e Donne, Gemma: “Giorgio ora sono stanca!”. Poi attacca Paolo

La Galgani torna a parlare dell’ex cavaliere del Trono Over e, intanto, non risparmia né Paolo né Biagio, dopo quanto accaduto nel programma

Gemma Galgani, in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, si svela sul suo percorso e riserva alcuni attacchi a Paolo e Biagio. Non solo, la dama torinese torna a parlare dell’ex Giorgio Manetti. In particolare, le viene chiesto che effetto le ha fatto vedere Tina e l’ex cavaliere insieme a Firenze con i loro rispettivi fidanzati sulla copertina di NuovoTv. A questa domanda Gemma risponde di non aver provato alcun effetto, poiché sa che entrambi sono felicemente impegnati. Proprio nel corso della puntata andata in onda ieri, la Galgani è apparsa in realtà abbastanza infastidita da questo incontro casuale che la Cipollari ha avuto con Manetti. Intanto, però, oggi Gemma si dichiara stanca del fatto che Giorgio continua a fare dei commenti sulla sua vita e a esprimere giustizi su come si comporta.

In effetti, l’ex cavaliere del Trono Over ha più volte detto la sua sul percorso che la Galgani sta continuando a portare avanti nel programma. Non solo, Manetti si è anche espresso sui ritocchini estetici di Gemma. “Inoltre i consigli li accetto da chi può permettersi di darli”, dichiara abbastanza infastidita la dama torinese. Nel frattempo, ci tiene comunque ad augurare ogni bene a Giorgio “con la sua vita in campagna”. Nonostante ciò, non prevede di chiedere a lui consigli o suggerimenti in futuro. “Credo che abbia tante cose di cui parlare, senza ricorrere sempre a farsi pubblicità con il nostro trascorso”, continua Gemma.

La Galgani ammette di non nutrire rancore nei confronti di Giorgio e confessa che ricorderà per la sempre la loro storia come una delle più importanti della sua vita. Detto ciò, conclude: “Basta davvero con le copertine al veleno sulla sottoscritta, non le merito e lui lo sa bene”.

La sua intervista prosegue con i commenti su Biagio. La loro conoscenza si è conclusa proprio nel corso della puntata andata in onda ieri. La dama sente di non avere ricevuto da parte dell’uomo nulla di straordinario, ma “solo gesti ordinari”, che riserverebbe a qualunque donna a cui è interessato. In effetti, è questo il motivo per cui la Galgani ha scelto di mettere la parola fine alla conoscenza. La dama è convinta che il cavaliere riserverebbe a tutte le dame gli stessi gesti. Gemma non può non far notare che la prima a confermare questo comportamento ci aveva pensato Aurora Tropea, che non era stata ascoltata.

Per quanto riguarda Paolo, sicuramente Gemma non ha portato con sé un bel ricordo. Il cavaliere, nelle scorse puntate, ha fatto presente pubblicamente di avere dei problemi di salute, parlando anche di un possibile tumore. La Galgani era a conoscenza di questa situazione e ha sempre cercato di aiutarlo e sostenerlo. Ma a oggi Gemma ha un pensiero ben preciso al riguardo:

“Sinceramente non credo che, se una persona ha gravi problemi di salute, possa fronteggiare con serenità un contesto televisivo a cui non si è abituati, sotto gli occhi di milioni di persone e senza far trasparire una pesantezza nell’animo. […] Ora vedo che ogni volta che balla, si dimena come un ragazzino e si avvicina alla partner del momento, quindi sicuramente in generale starà meglio”.