Uomini e Donne oggi, Gemma: novità inaspettate su Biagio

Una nuova puntata di grandi delusioni per i protagonisti del programma, in particolare per la dama torinese, che si ritrova a fare delle scoperte inaspettate su Biagio

Nuova puntata di Uomini e Donne oggi, giovedì 29 ottobre 2020, che dovrebbe corrispondere con la registrazione avvenuta lo scorso 17 ottobre. L’appuntamento prende inizio con Gemma Galgani. La dama torinese entra in studio con grande entusiasmo, in quanto ha trascorso un pranzo molto piacevole con Biagio. Ma ecco che accade di nuovo qualcosa di inaspettato per lei. Entra Maria, molto emozionata. La dama racconta di aver ricevuto una sorpresa bellissima da parte del cavaliere. Quest’ultimo l’ha raggiunta in ospedale durante la nascita di sua nipote. Ovviamente per la donna questo rappresenta un gesto abbastanza importante, che però delude Gemma. Infatti, la Galgani resta scioccata di fronte a questa notizia. A complicare la situazione ci pensa Sabina. Dopo aver concluso l’uscita con la dama torinese, la sera Biagio avrebbe cenato con Sabina. Non solo, le avrebbe offerto un caffè a Napoli e sarebbe tornato a Roma alle 6 del mattino. A questo punto, il pubblico di Canale 5 vedrà Gemma alzarsi dalla sedia e ritirarsi al suo posto.

Le anticipazioni de Il Vicolo delle News rivelano che, addirittura, il cavaliere sceglie di ballare con Sabina. Duro colpo per la Galgani. La sua conoscenza con Biagio le sta creando non poche delusioni! Dopo quanto accaduto nel corso della puntata in onda ieri – si è creato il caos in studio a causa di una lite molto forte che ha visto protagoniste Aurora Tropea e Valentina Autiero -, pare che oggi i telespettatori vedranno Davide Donadei proseguire il suo percorso. Il tronista è uscito in esterna con Beatrice Buonocore. Quest’ultima ha scelto di lasciarsi finalmente andare, raccontandogli un po’ della sua vita attraverso alcuni biglietti, sui quali ha scritto delle frasi che la descrivono.

Dopo questa sorpresa, tra Davide e Beatrice è scatto il bacio! In studio questa piacevole situazione viene un po’ rovinata dall’arrivo di Chiara, la quale racconta la sua esterna. Scendendo nel dettaglio, la corteggiatrice rivela che quello stesso giorno il tronista ha scelto di anticipare la loro esterna, perché non vedeva l’ora di vederla. Pare che Donadei sia addirittura andato a prendere sotto casa Chiara. Anche con lei è scattato un bacio molto passionale! Beatrice non riesce a sostenere la situazione e, in lacrime, esce dallo studio!