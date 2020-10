UeD, Paolo dopo la confessione sul tumore: “Nuovo intervento all’intestino”

A Uomini e Donne Paolo Gozzi ha confessato di aver avuto in passato problemi molto gravi di salute. Non solo, ha stupito tutti rivelando che potrebbe nuovamente ritrovarsi ad affrontare il tumore. Una notizia spiazzante, arrivata in un momento poco adatto alla questione. Infatti, Gianni Sperti aveva subito ripreso il cavaliere per la modalità con cui ha affrontato l’argomento pubblicamente. In una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, il 62enne decide di parlare della questione. Il cavaliere, arrivato nel programma per conoscere Gemma Galgani, crede che qualcuno abbia trattato la sua situazione di salute con leggerezza, criticandolo. Paolo ammette che deve fare degli accertamenti, al fine di eliminare ogni dubbio. Più avanti, però, dovrà effettuare un intervento all’intestino e un altro “per la presenza di un nodulo”. Si tratta, per il cavaliere, della nona operazione! Paolo racconta di essersi ormai abituato a questa sua situazione. Entra nel dettaglio e svela di aver avuto un tumore alla vescica e di essere stato operato più volte. Non solo, stava per perdere la vita, a causa di un episodio grave di diverticolite.

Quando il medico l’ha chiamato prima della puntata, in cui ha confessato i suoi problemi di salute, era davvero destabilizzato. Il chirurgo, durante questa chiamata, l’avrebbe esortato ad andare subito a fondo, con i dovuti accertamenti. Paolo confessa di essere preoccupato: “Da allora temo, ho paura che mi ricapiti, rivivo certi momenti. Non torni più alla vita di prima, sei sempre lì ‘sul chi va là'”. Proprio per tale motivo, ogni episodio lo vive con ansia. Per fortuna in passato non effettuò delle terapie troppo invasive, tanto che non perse neppure i capelli. A supportarlo ora ci pensa la dama Maria, che gli ha subito offerto il suo sostegno.

A dare forza al cavaliere c’è anche il figlio. Durante i momenti più difficili gli è stato vicino, insieme all’ex moglie. Intanto, con Gemma la conoscenza non si è di certo conclusa nel migliore dei modi. Sul cavaliere sono anche arrivate delle segnalazioni, fatte presenti da Armando Incarnato in studio. A detta di Paolo, la dama torinese vivrebbe in un mondo tutto suo. Si sente troppo lontano dallo stile di vita della Galgani, come ha già fatto presente in studio. Ogni volta che parlava con Gemma si sentiva in difficoltà, in quanto non sapeva bene cosa dire. La trova una donna intelligente, ma non fa per lui.