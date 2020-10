Trono Over, Paolo: “Forse ho un tumore, è dura”, Gianni perde le staffe

Paolo a Uomini e Donne fa una confessione inaspettata sul suo attuale stato di salute. Quando Gemma Galgani scende in studio e dopo aver avuto un nuovo scontro con Armando Incarnato, il cavaliere si reca dietro le quinte. Ed ecco che i sospetti su di lui si fanno ancora più forti. Il napoletano, qualche giorno fa, ha rivelato di aver ascoltato una conversazione di Paolo, attraverso la quale ha compreso che quest’ultimo corteggerebbe Gemma per ottenere visibilità. Oggi ad appoggiare questo sospetto ci pensa Carlotta. La dama del Trono Over fa notare che l’uomo è uscito dallo studio per cercare, ancora una volta, di ottenere attenzione. A questo punto, Paolo rientra e annuncia di fronte alle telecamere che per lui questi sono dei giorni complicati, a causa di un problema di salute abbastanza serio. Il cavaliere giustifica la sua improvvisa uscita affermando di avere non pochi pensieri, in quanto non sa ancora se ha un tumore. In passato è già stato operato, ma ora teme di avere un male. In questi giorni, Paolo ha fatto degli esami e Gemma ne è al corrente. La confessione del cavaliere, però, genera malumori in studio!

Trono Over, Paolo/Mister Lamas fa una confessione inaspettata: potrebbe avere un tumore, Gianni Sperti però non ci sta

“Ho un problema abbastanza serio e non so se tornerò. Non so se è un tumore o cos’è”, confessa oggi Paolo in studio. Il cavaliere scende nel dettaglio e spiega di aver ricevuto questa notizia solo ieri. Tre giorni prima di questa confessione, il cavaliere ha fatto l’ecografia. Ora deve attendere i risultati per scoprire se ha davvero un tumore. Di fronte a questa confessione, Gianni Sperti perde le staffe. L’opinionista comprende il motivo per cui ha chiuso con Gemma, ma non riesce a capire come il cavaliere possa fare una rivelazione così forte in questo modo. Non solo, a detta di Gianni, Paolo potrebbe aver utilizzato questo argomento solo per crearsi una giustificazione al suo comportamento. “Parli di cose serie come il tumore per giustificare cose leggere, non mi sta bene. C’è gente che soffre davvero a casa e tu rimani là seduto”, dichiara furioso Sperti.

Trono Over, Tina Cipollari difende Paolo: intanto arriva nel programma Sabina per il cavaliere

A prendere le difese di Paolo a Uomini e Donne ci pensa Tina Cipollari. Nel frattempo, per il cavaliere arriva una nuova corteggiatrice, Sabina. Dopo la confessione inaspettata, in molti si sarebbero aspettati di vedere Paolo ancora più confuso. Invece, l’uomo ha scelto di avviare questa nuova conoscenza. Questo è un altro fattore che genera non pochi sospetti.