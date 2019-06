Uomini e Donne, Francesca Del Taglia commenta il caso Clarissa

Uomini e Donne, Francesca Del Taglia commenta il caso esploso sui social su Clarissa Marchese

Tutti ricorderanno il caso che ha investito con tutta la sua forza Clarissa Marchese, e subito dopo il suo matrimonio. L’ex tronista di Uomini e Donne è convolata a nozze con Federico Gregucci lo scorso 30 maggio, ma la sposa e tutta la cerimonia hanno creato un vero polverone che ha colpito per l’appunto proprio Clarissa. In particolare a destare la rabbia della giovane siciliana sono stati dei commenti di alcuni utenti dei social che hanno disprezzato il suo abito da sposa, definito molto audace per una cerimonia in chiesa. Ovviamente gli haters non ci sono andati leggeri, e tutta la pressione ha poi fatto scattare l’ira in Clarissa che ha commentato in maniera poco elegante su Instagram ma subito ha aggiustato il tiro, chiedendo scusa e spiegando che le cose alle nozze dovevano andare diversamente. Tanti, infatti, sono stati gli imprevisti che la coppia ha dovuto affrontare, in primis la chiesa scelta per la cerimonia.

Caso Clarissa Marchese: Francesca dice la sua

Anche se il caso su Clarissa Marchese si è affievolito, ora il Magazine ufficiale di UeD torna sull’argomento, chiedendo a Francesca Del Taglia, ex corteggiatrice e compagna di Eugenio Colombo, cosa ne pensa. Anche lei, inoltre, è stata inondate di critiche per la sfarzosità della festa dei suoi 30 anni. “Quando qualcuno è sotto pressione e riceve tante critiche“, esordisce Francesca, “magari sbaglia a rispondere. Lei ha sicuramente sbagliato, anche se poi ha chiesto scusa più volte. Credetemi, a volte stare da questa parte è difficile, e alcuni commenti portano davvero all’esasperazione. È successo anche a me, quando sono stata attaccata come madre o quando offendono i miei figli dicendo che sono brutti! A volte uno risponde in malo modo perché ti fai prendere dalla rabbia“. Questo il commento di Francesca, anche lei sa come ci si sente ad essere sempre sotto la lente di ingrandimento e sui social alcuni utenti sono davvero cattivi.

Francesca e i commenti negativi sul suo compleanno: il commento

La Del Taglia non viene attaccata per il suo ruolo di mamma o per i figli (che sono bellissimi, ndr.) ma una brutta polemica si è scagliata anche su di lei subito dopo la mega festa organizzata per i suoi 30 anni, alla quale è arrivata con un elicottero. Un arrivo davvero incredibile che, però, non è molto piaciuto. Il suo obiettivo era quello di lasciare un segno e lo ha fatto: “Qualunque cosa tu faccia, non va bene. A questo punto meglio essere se stessi che cercare di essere qualcun altro“, ha chiosato Francesca.

Francesca e Eugenio matrimonio: la proposta ancora non arriva

Ma quando si sposano Francesca e Eugenio? I due che si sono conosciuti ed innamorati a Uomini e Donne, hanno due splendidi bambini, ma le nozze sembrano un miraggio. La Del Taglia commenta così sul Magazine: “Il matrimonio? Ah, io sto ancora aspettando la proposta da Eugenio! Chiediamo tutti in coro a questo ragazzo di darsi una mossa, perché ci vuole una spinta“, dice ridendo.