Uomini e Donne, Francesca Del Taglia festeggia i 30 anni in grande stile: l’ex corteggiatrice si presenta al suo compleanno in l’elicottero

Francesca Del Taglia, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, festeggia oggi a Firenze il suo trentesimo compleanno. La compagna di Eugenio Colombo, per l’occasione, ha invitato alla sua festa anche alcuni ex volti noti del date show di Maria De Filippi (come Clarissa e Federico, Claudio Sona e le gemelle Elga e Serena Enardu). La cosa che ha lasciato tutti a bocca aperta, però, è stato il modo in cui Francesca si è presentata ai suoi ospiti. La Del Taglia, infatti, è arrivata alla location scelta per l’evento direttamente in volo. Sì, avete letto bene, un elicottero tutto per lei ed Eugenio che li ha portati direttamente alla villa dove gli invitati al compleanno la stavano aspettando.

L’arrivo di Francesca Del Taglia al party, ovviamente, è stato condiviso sui social dalla maggior parte dei suoi ospiti, sorpresi e meravigliati dalla scelta fatta dall’ex corteggiatrice del Trono Classico. Considerando l’inizio, e visto che la festa è appena cominciata, è lecito aspettarsi altri colpi di scena da questo compleanno. Francesca ha voluto strafare per i suoi 30 anni e se il suo obiettivo oggi era quello di lasciare un segno, bene, a giudicare dalle reazioni delle persone presenti sul posto (che hanno postato tutto su Instagram), possiamo dire che è riuscita nel suo intento.

Francesca Del Taglia di Uomini e Donne compie 30 anni: alla festa di compleanno presenti anche Federico Gregucci e Clarissaa Marchese (prossimi alle nozze)

Tra i volti noti presenti alla festa di Francesca Del Taglia, come abbiamo anticipato sopra, ci sono anche Clarissa Marchese e Federico Gregucci. I due, pur essendo vicini alle nozze, sono riusciti a ritagliarsi del tempo per la loro amica. Il matrimonio verrà celebrato giovedì 30 maggio. Manca dunque pochissimo al lieto evento.