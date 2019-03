Uomini e Donne news, il matrimonio di Clarissa e Federico: “È tutto pronto”

Uomini e Donne news: Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono pronti a dire sì

Manca ormai pochissimo tempo e l’entusiasmo sembra essere alle stelle. Proprio cosi..Federico Gregucci e Clarissa Marchese sono sempre più vicini al giorno del loro matrimonio e questo non fa altro che renderli felici e uniti. La coppia, come tutti ricorderanno, ha avuto modo di conoscersi, e poi formarsi, negli studi di Uomini e Donne. L’ex Miss Italia, da tronista, scelse il bel e simpatico Federico. A distanza di qualche anno dall’inizio della loro fantastica storia d’amore, i due hanno finalmente deciso di convolare a nozze. Qualche mese fa, la stessa Clarissa ha annunciato l’intenzione appena citata e da allora è stato un continuo coinvolgere i tantissimi fan nelle scelte e decisioni inerenti al matrimonio. Oggi la coppia si dice entusiasta di quel che sta per accadere tra pochi mesi.

Uno dei passi più importanti della vita di una persona che, indubbiamente, stravolgerà l’intera esistenza, tutta la quotidianità. Ebbene si, Clarissa e Federico sono pronti a tutto ciò. Seppur i due abbiano iniziato a convivere da ormai qualche anno, il matrimonio rappresenterà tutt’altro, una sorta di unione che li terrà legati tutta la vita. A questo, fino ad oggi, non sembra essere alcuna opposizione da entrambi i ragazzi. L’amore che li tiene insieme è più forte di tutto il resto. Nessuna crisi ha mai ostacolato la loro relazione, nessuna discordia pubblica, nessuna separazione temporanea. Ecco cosa scrive la siciliana su Instagram in vista del matrimonio: “Tutto è pronto per il nostro matrimonio. Siamo felici davvero tanto. Questo è un momento importante della nostra vita”.

Federico e Clarissa stanno per diventare marito e moglie

Il 30 maggio è ormai alle porte. Due mesi esatti mancano al giorno del fatidico sì tra i due protagonisti di Uomini e Donne e, con tutto la stima del mondo non possiamo far altro che augurare una felice vita insieme ai ragazzi. Come location è stata, invece, scelta Tenuta San Domenico nei pressi di Caserta, così come rivelato dai diretti interessati sui social.