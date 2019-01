Clarissa e Federico matrimonio news: l’ex tronista sceglie l’abito da sposa

Clarissa Marchese si sposa con Federico Gregucci: arriva la scelta dell’abito

Come anticipatovi qualche giorno fa, due grandi protagonisti del Trono Classico stanno per unirsi in matrimonio. La data è stata fissata per il 30 maggio 2019. La coppia in questione è formata da Clarissa Marchese e Federico Gregucci. I due hanno, appunto, annunciato il giorno delle nozze a tutto il popolo del web. Felici e con immenso entusiasmo, il romano e la siciliana ma, americani di adozione, hanno scelto, dopo due anni di fidanzamento, di giurarsi amarsi eterno davanti a Dio. La felicità appare essere alle stelle per entrambi, questo lo si deduce semplicemente leggendo i post che loro stessi hanno pubblicato qualche giorno fa. Migliaia i messaggi di auguri arrivati, tanti i commenti pieni di orgoglio e di affetto per la coppia. Ma, cosa manca per la futura sposa?

Per le nozze è tutto pronto..o quasi!

I preparativi sono in corso e la giovane coppia, dall’America è tornata in Italia per occuparsi, appunto, dell’organizzazione del matrimonio. La celebrazione e il ricevimento si svolgerà a Caserta, in Campania..questa la location scelta da Clarissa e Federico per fare da sfondo a quello che sarà il giorno più importante della loro vita. Ma, la futura sposina ha completato i suoi personali preparativi per le nozze? Certo che no! L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha postato una foto qualche minuto fa. In questa, parla chiaramente della fatidica scelta dell’abito. La ragazza si sta, appunto, recando a Napoli per svolgere cambi e organizzazioni varie.

Clarissa Marchese sceglierà il suo abito da sposa a Napoli

Dunque, come appena scritto, la Marchese è in viaggio per la bella Napoli. Il suo abito da sposa da sogni la attende! Come sarà quello scelto da Clarissa? Ovviamente, a meno che la ragazza non decida di fornirci qualche piccola anticipazione, non possiamo far altro che attendere il 30 maggio per scoprire quale meraviglioso involucro avrà scelto di indossare per accompagnare la sua splendida bellezza al cospetto di Federico!