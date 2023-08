Uomini e Donne, Federico e Carola sotto accusa. Lei: “Io delusa”

Pioggia di attacchi, ancora, per l’ormai ex coppia del Trono Classico e la Carpanelli decide di rispondere agli hater

La rottura tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli di Uomini e Donne continua oggi a far discutere. Sebbene siano trascorse ormai diverse settimane dall’annuncio e i due diretti interessati stiano voltando pagina, c’è chi proprio non riesce a farsene una ragione. Dopo tanto tempo, il loro percorso nel dating show di Maria De Filippi ha riportato il pubblico a interessarsi nuovamente alle vicende del Trono Classico. Infatti, la loro storia ha davvero appassionato tantissimi telespettatori.

Federico e Carola, dopo la scelta, hanno tenuto alto l’interesse di questi fan, andando subito a convivere. Ed ecco che improvvisamente è arrivata la rottura, che ha lasciato a molti l’amaro in bocca. C’è chi ancora oggi spera di notare anche un piccolo segnale che possa parlare di ritorno di fiamma. Ma ormai questi fan dovrebbero farsene una ragione, anche perché Nicotera e la bionda ex corteggiatrice stanno andando avanti con le loro vite.

Non mancano gli attacchi da parte degli hater, che si scagliano contro Carola dopo Uomini e Donne e dopo la rottura con Federico. Non solo, anche Nicotera è costantemente sotto accusa. C’è chi commenta l’ultimo post condiviso su Instagram dall’ex corteggiatrice, affermando di non trovare più alcun senso per continua a seguirla. A questo punto, di fronte alle accuse degli hater, la Carpanelli decide di rispondere.

“Sicuro io dormo lo stesso. Dietro la coppia siamo delle persone, se non ve ne siate accorti. Se volete la fiaba con il principe azzurro meglio se vi guardate un film”

Queste le parole usate da Carola per rispondere all’attacco. L’ex corteggiatrice non solo invita questa parte dei telespettatori a non immaginare che una storia nata sotto le luci dei riflettori possa corrispondere a una favola, ma conferma la rottura definitiva con Nicotera. Questo per chi ancora non è riuscito a farsene una ragione.

Tra i tanti commenti, la Carpanelli nota quello di una fan, che sottolinea come sia inappropriato attaccare continuamente lei e Federico cercando di convincerli a tornare insieme. Ed è rispondendo a questo messaggio che l’ex corteggiatrice si dice amareggiata: “Ti giuro nemmeno mia madre mi dice che fare, io davvero delusa dalla gente in generale”.

Probabilmente Carola non si aspettava di ricevere così tanti attacchi quando la sua love story con Federico è finita. Certo, in caso contrario la rottura sarebbe avvenuta lo stesso. I due ex protagonisti del Trono Classico non hanno mai svelato i dettagli riguardanti le cause dell’addio. Semplicemente hanno fatto presente che c’erano da parte loro posizioni contrastanti sul futuro da passare insieme.

Intanto, qualcun altro si dice stanco di attendere costantemente un segnale che parli di ritorno di fiamma. A questo fan, la Carpanelli dà istruzioni su come smettere di seguire il suo profilo Instagram: “Guarda entri sul mio profilo, in basso a sinistra trovi ‘segui’, ci clicchi sopra e schiacci ‘non seguire'”.

Sembra proprio che Carola sia stufa di continuare a ricevere attacchi legati alla fine della sua relazione con Federico. E la situazione non è migliore per l’ex tronista. Infatti, sotto i post condivisi da Nicotera è possibile notare centinaia e centinaia di attacchi e accuse, a cui però lui pare non voler neppure rispondere.