Uomini e Donne, Federico e Carola si massacrano: Alice reagisce

Alice Barisciani ha avuto una reazione dopo il confronto tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli a Uomini e Donne? Sembra proprio di sì. Nella serata di ieri l’ex corteggiatrice ha condiviso un messaggio tra le Stories di Instagram che sembra, appunto, riferirsi a quanto accaduto nello studio di Canale 5 qualche ora prima. Alice è apparsa, con queste parole, abbastanza enigmatica. Infatti, non ha parlato esplicitamente del confronto avvenuto tra i due ormai ex fidanzati.

Nonostante questo, i fan sono più che convinti che la Barisciani abbia voluto mandare una chiara frecciata a Federico e Carola. Non si sa se l’ex coppia stesse attendendo una sua reazione, cosa molto improbabile. Di sicuro Nicotera e Carpanelli avranno altro a cui pensare dopo quanto è andato in onda nel corso della puntata di ieri. Se ne sono detti di tutti i colori e si sono accusati a vicenda nello studio di Canale 5. Tutti i presenti si sono schierati dalla parte di Federico, fatta eccezione per Maria De Filippi.

Come sempre esemplare, la padrona di casa ha messo fine al “linciaggio” sulla Carpanelli, cercando di far comprendere il suo punto di vista. L’accanimento nei confronti di Carola a Uomini e Donne è stata abbastanza evidente, in quanto la maggior parte dei presenti ha dato ragione a Nicotera. A Maria, però, non piace il “tutti contro uno”, soprattutto quando di mezzo ci sono dei giovani ragazzi che non hanno commesso chissà che errore.

Ma cosa pensa Alice Barisciani di quanto accaduto? “Semplicemente siediti e osserva, la maggior parte delle cose non meritano nemmeno una reazione”, questa la frase che l’ex corteggiatrice ha condiviso nella serata di ieri. In effetti, come pensano molti fan, sembra proprio che Alice abbia voluto rispondere a quei telespettatori che chiedevano una sua reazione a quanto accaduto.

La Barisciani, però, ha preferito non esporre il suo pensiero. Di sicuro, non spenderebbe parole positive su Carola. Le due si sono sempre scontrate nello studio di Canale 5, e non sono mai arrivate a un momento di pace, come invece è accaduto tra altre ex corteggiatrici. Con la frase da lei condivisa, inoltre, Alice ha fatto intendere di aver osservato tutto da lontano, ma di non voler perdere tempo a dire la sua su Federico e Carola.

La Barisciani è rimasta molto male quando Nicotera ha scelto la Carpanelli, sebbene ormai fosse chiaro a tutti che questa sarebbe stata la scelta. Alice ha reagito male e non ha lasciato spazio ai dubbi sulla sua delusione. Dopo di che, non è più tornata a parlare pubblicamente di quanto accaduto, andando avanti con la sua vita.