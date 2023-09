UeD, Federico asfalta Carola ed è “corna gate”: Maria esemplare

Federico Nicotera e Carola Carpanelli tornano a Uomini e Donne per il confronto post rottura. L’ex corteggiatrice si ritrova l’intero studio contro, con tanto di grossi applausi per lui. Quest’ultimo racconta la sua versione dei fatti, che fa passare lei come la ragazza che non è mai stata davvero innamorata, come invece professava di fronte alle telecamere e sui social network. Non appena la vede, però, l’ex tronista la chiama ‘Bionda’ e poi le dice che è bella.

E inizialmente sembra che tra loro sia rimasto un buon rapporto. La prima a parlare è Carola, la quale espone ciò che ha provato e il su punto di vista, con un lungo discorso, accusando lui di essere una persona troppo gelosa.

“Eravamo innamoratissimi. L’unica cosa che volevo era stare con Federico ed è stata mia l’idea di andare a convivere. Ho lasciato tutto e sono venuta qui a Roma. I primi mesi andava tutto benissimo. Dopo 2 mesi sono iniziati i problemi, dettati dalle insicurezze di Federico che non fa vedere, ma che ha. Si facevano vedere attraverso alla gelosia e il bisogno di partecipare a tutte le decisioni. Mi sono scambiata l’Instagram con un ragazzo e abbiamo litigato penso per due settimane”

Federico a UeD non si fa accusare così facilmente, anzi riesce a invertire la situazione, facendo valere le sue ragioni. In particolare, Nicotera crede che il sentimento di Carola non fosse poi così forte, in quanto solo dopo qualche giorno di litigate ha lasciato la casa in cui convivevano. Inoltre, l’ex tronista fa notare che già nel programma aveva fatto vedere la sua gelosia, quindi lei era consapevole di questo.

“Il mio ero un senso di protezione nei suoi confronti. Quando andava in discoteca con 10 sconosciuti, l’ho chiamata per stare tranquillo. Facevi più figura a dire che non te la sentivi più. L’amore non sparisce in pochi giorni. Ho perso 7 kg. Si è lamentata per i turni che facevo a lavoro, dicendo che stava da sola. Sei uscita da qui felice perché avevi vinto. Ti sei goduta tutto l’hype. Dura due mesi e poi sparisce l’hype, ve lo dico anche a voi. Dopo due mesi tu prendi e te ne vai? Volevi il manager e te l’ho trovato”

C’è chi, però, sui social network ora prende le difese di Carola, facendo notare che anche lui ha cercato di sfruttare un po’ la visibilità ottenuta con il programma. “Quando ti dicevo che non ce la facevo più? Te ne sei sbattuto”, tuona la Carpanelli, la quale fa presente che lui ha cercato di trovare un’agenzia che li aiutasse.

Uomini e Donne, Federico e Carola: volano stracci, cosa pensa De Filippi

“Mi dicevi che ero un terrone e che avevo una mentalità chiusa”, afferma Federico furioso. L’ex tronista, a detta di molti telespettatori, sarebbe ancora innamorato di Carola, che ormai appare completamente distante da lui.

“Ero convinto di aver trovato una persona con cui poter condividere tanto, ci sono rimasto male. Una che è innamorata prova a trovare un punto di incontro. Per sette mesi mi sono preso il soprannome di cagnolino. Quando non l’ho più fatto e sono usciti fuori tutti i problemi, te ne sei andata. Perché mi chiami per metterci d’accordo prima di venire qua? Se tu sei pulita con la coscienza perché mi chiedi di metterci d’accordo? Quando ho deciso di non accettare la richiesta di rilasciare un’intervista per non buttare fango, lei mi ha detto che stavo perdendo un’occasione che è un grande giornale. Tu qua non ci dovevi venire. Tu sei venuta qua per un tornaconto personale”

Qui interviene Maria De Filippi, la quale crede che alla fine Carola non stia ottenendo qualcosa di positivo con questo confronto in studio. Queen Mary ha sempre cercato di comprendere e difendere la Carpanelli. Questa volta Federico, però, non ci sta e ribatte, ottenendo ancora l’applauso di tutti i presenti, raccontando come lei se n’è andata di casa. L’ex corteggiatrice ammette, in effetti, di aver sbagliato i modi. Infatti, non ha salutato nessuno, neanche coloro che in quei mesi l’avevano accolta a braccia aperte.

Interviene anche Gianni Sperti, il quale non ha mai creduto a Carola a Uomini e Donne. L’opinionista è convinto che la Carpanelli non sia mai stata innamorata di Federico. A detta sua, si sarebbe sentita obbligata ad accettare la scelta e poi si sarebbe resa conto che non ce la faceva più a stare con lui. Ed ecco che Maria De Filippi si lascia andare a un lungo discorso per fermare l’accanimento contro Carola in studio:

“A me sembra troppo. Può capitare di non provare più lo stesso sentimento per un ragazzo. Però, adesso il linciaggio di questa ragazza mi sembra troppo. Non era più innamorata, non sapeva come uscirne e quella sera è scappata. Ci sono persone della mia età che vivono di Instagram, non la vedo una cosa grave. Si è trasferita con la sua valigetta da lui ed è andata male. Allora Gianni dai del cretino a Federico che ci ha creduto? Fede capita a tutti di soffrire per amore, poi si va avanti. Cerca di salvare quello che c’è di buono. La sua età si è sempre vista tutta”

Ma sorgono dei sospetti quando Federico fa una richiesta a Maria: “Chiedile se si è comportata bene durante il trono”. Si intuisce subito che è una cosa che riguarda un fatto avvenuto fuori dallo studio. Infatti, Gianni chiede esplicitamente se abbia provato interesse per un’altra persona. La Carpanelli risponde di no, ma è ormai certo che sia accaduto qualcosa quando era alla corte di Nicotera. Addirittura su Twitter già si parla di “corna gate” durante il trono.

L’ex tronista, però, non approfondisce la questione, lasciando il dubbio. Interviene anche Manuela Carriero: “Perdonami Carola, eri infatuata, non innamorata. Se sei innamorata lotti fino alla morte”. La conduttrice conclude il momento facendo presente di essere intervenuta dopo aver visto Carola in difficoltà, con lo studio contro. Non le sembrava giusto e Federico confessa che proprio per questo motivo non voleva avere questo confronto.

Dopo di che, la padrona di casa chiede a Nicotera se vuole un ultimo ballo con Carola. Lei neppure lo guardo e lui alla fine decide di evitare.