Uomini e Donne, Fabio e Nicole nuovo botta e risposta: lo scontro continua

Uomini e Donne, tra Fabio e Nicole continua lo scontro: nuovo botta e risposta

Nuovo botta e risposta tra Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato, ex coppia nata a Uomini e Donne. I due hanno vissuto una lunga storia d’amore, giunta a termine qualche tempo fa. Poco dopo la fine di questa relazione, l’ex tronista ha scelto di prendere parte a Supervivientes, l’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi. Proprio qui è iniziato un vero e proprio scontro tra loro. Scendendo nel dettaglio, il tutto ha preso inizio dopo alcune dichiarazioni fatte da Fabio. Sull’isola Colloricchio ha conosciuto Violeta Mangrinan, con cui ora ha una relazione e a cui ha fatto delle rivelazioni sul suo rapporto con Nicole. Le particolari confessioni fatte dall’ex tronista hanno subito colpito l’attenzione del pubblico, ma soprattutto della Mazzocato. Sin da subito, l’ex corteggiatrice ha dimostrato di essere profondamente indignata, poiché non si sarebbe mai aspettata un atteggiamento simile da parte del suo ex fidanzato. Ed ecco che ora Nicole sceglie di portarlo in tribunale. Un finale amaro e inaspettato per l’ex coppia del Trono Classico.

Nel corso di un’intervista in un programma televisivo spagnolo, Fabio torna a parlare di Nicole. Dopo aver dichiarato che insieme a Violeta ha già programmato un viaggio di lavoro a Ibiza, Colloricchio afferma di avere alcuni problemi legali con la Mazzocato. Infatti, quest’ultima ha scelto di querelare l’ex tronista proprio sulla base delle particolari dichiarazioni intime da lui fatte a Supervivientes. Il botta e risposta continua tra i due, visto che Nicole decide, qualche ora fa, di condividere una Storia su Instagram, riguardante questa situazione. “Noto molte chiacchiere”, inizia così il discorso la Mazzocato, che spiega nuovamente al pubblico il motivo che l’ha portata a querelare Fabio.

Uomini e Donne: l’ex coppia del Trono Classico in tribunale, Nicole torna a parlarne

“Si è parlato di me, che non c’entravo nulla, e volevo solo essere lasciata in pace”, spiega Nicole, profondamente amareggiata per quanto accaduto con Fabio. “Sono state dette cose non prettamente vere e soprattutto delle umiliazioni pubbliche relative alla mia persona in intimità”, prosegue la Mazzocato. L’ex corteggiatore dichiara, dunque, di non aver potuto lasciar perdere la questione. “Credo che a ogni donna non farebbe piacere. Per il resto, ho dato forse anche troppe spiegazioni”, conclude così la sua risposta Nicole.