Un ex volto del Trono Classico di Uomini e Donne si svela in una nuova intervista, durante la quale parla di Federico Nicotera e Carola Carpanelli. Formano una delle coppie del programma di Maria De Filippi più amate degli ultimi tempi. Con il trono dell’ingegnere i telespettatori si sono nuovamente appassionati alle vicende riguardanti i più giovani della trasmissione. Ma c’è qualcuno che oggi ha qualcosa da ridire su Federico e Carola. Si tratta di Federico Dainese, l’ex tronista.

Nicotera ha condiviso con quest’ultimo una parte del Trono. Dainese, però, a differenza sua non ha fatto la sua scelta. Semplicemente ha lasciato il programma consapevole che il suo percorso non stava prendendo la giusta piega. Infatti, nessuna corteggiatrice riusciva seriamente a travolgerlo dal punto di vista dei sentimenti, tanto che sarebbe stato necessario far scendere altre ragazze. In una nuova intervista per Blasting News, Dainese si è lasciato andare a qualche frecciata velenosa.

Innanzitutto l’ex tronista di UeD racconta di sentire spesso Federica Aversano, quasi tutti i giorni. Con Lavinia Mauro si sarebbe scambiato qualche messaggio “ma poi non si è fatta più sentire”. Stesso discorso Dainese lo fa su Federico Nicotera. Entrambi i due ex tronisti, che fuori vanno d’amore e d’accordo, sarebbero spariti nel nulla di recente.

“È sparita, ma magari non l’ha fatto apposta. Con Federico ci sentivamo tutti i giorni. Da quando è uscito da Uomini e donne ha smesso di farsi sentire ed è sparito completamente”

Non finisce qui, Federico Dainese non capisce se Nicotera sia sparito per un qualcosa che potrebbe aver fatto lui. Ma non si ferma a questo, l’ex tronista cita Carola Carpanelli. Infatti, pare proprio che Dainese abbia iniziato a pensare che dietro questo allontanamento da parte di Nicotera ci sia proprio la volontà della bionda corteggiatrice.

“Vedo tante fanpage che dicono che io ‘odiavo Carola’, ma non è affatto così. Io ho sempre detto che piangeva tanto, ma non ho mai detto di odiarla. A Federico ho sempre detto fai la scelta che pensi sia più giusta per te. Magari siccome a Carola piacciono molto i social, come si vede dal fatto che il giorno dopo l’uscita da Uomini e donne aveva già la spunta blu, forse ascoltando le fanpage avrà detto a Federico di non vedermi più”

Dainese prende la palla al balzo che lanciare diverse frecciate. Impossibile non notare quella riguardante la passione di Carola per i social, su cui in realtà non ci sarebbe nulla di male. Ma chi segue il programma sa che la corteggiatrice è stata in studio accusata di tenere un po’ troppo conto del web. E su questo Dainese lancia un forte e chiaro attacco, colpendo anche Lavinia Mauro e Alessio Corvino.

“Non saprei, ma ci sono rimasto veramente male. È sparito nel nulla e già ai tempi gli chiesi se avessi fatto qualcosa di negativo nei suoi confronti, ma lui mi disse di no. Forse fa più hype fare l’uscita con le coppie, ma almeno una chiamata, un messaggio… Quale idea mi sono fatto su Federico-Carola e Lavinia-Alessio? Non ho un pensiero…penso che se sono felici così…buon per loro!”

Uomini e Donne, Federico Dainese: attacchi anche per Armando Incarnato

Dainese ha avuto modo di seguire da vicino anche le vicende legate al Trono Over. Su Riccardo Guarnieri esprime una bellissima opinione, definendolo “una grandissima persona, gentile, altruista”. Stesso commento lo fa su Gemma Galgani. Invece, per quanto riguarda Armando Incarnato, finito di recente in una bufera, crede che sia “lì solo per popolarità”. A detta dell’ex tronista il cavaliere napoletano starebbe cercando di fare l’opinionista.

Intanto, Federico ammette di non essersi pentito di aver lasciato UeD. Crede che quella sia stata una scelta sensata, sia per sé stesso che per le sue corteggiatrici. Nessun grande sentimento era nato in lui tanto da fare una scelta. “Di conseguenza continuo a pensare di aver fatto bene”, dichiara oggi l’ex tronista. Nonostante tutto, è rimasto in contatto con la redazione, con cui è rimasto un buon rapporto.

Dainese durante la sua esperienza sul Trono ha dovuto affrontare una serie di commenti negativi di Gianni Sperti. Quest’ultimo gli faceva spesso notare che il suo percorso non dava alcuna emozione. Federico non se la sente di attaccare Sperti per questo e fa presente: “Le critiche di Gianni? Non penso siano ingiuste. Ognuno deve dire il suo pensiero e lui è lì proprio per quello”. Sebbene inizialmente dichiari ciò, Dainese vuole fare una precisione:

“Penso che se avesse guardato un pochino oltre, avrebbe capito che non ero così superficiale come pensava. Se fossi stato superficiale me ne sarei stato lì e avrei fatto una scelta basata solo sull’aspetto estetico e non sui sentimenti”

E sul futuro, l’ex tronista sogna il Grande Fratello Vip, a quanto pare. Infatti, ammette che se dovessero chiedergli di partecipare come tentatore a Temptation Island potrebbe pensarci “così come potrei valutare anche un’eventuale proposta per il GF Vip”. Di sicuro si metterebbe in gioco se dovesse arrivargli una proposta la prenderebbe in considerazione.