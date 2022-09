Un’ex dama di Uomini e Donne tuona su vari protagonisti dello show, senza peli sulla lingua. Si tratta di Veronica Ursida, che in studio ha fatto particolarmente discutere soprattutto con la conoscenza – conclusa male – con Armando Incarnato. Come racconta lei stessa in una nuova intervista sul settimanale Mio, è l’ultima persona di cui oggi vorrebbe parlare. Il motivo? Rappresenta il suo ricordo più brutto all’interno del programma tv. In effetti, le liti tra loro sono state abbastanza accese e spesso hanno portato Veronica a non riuscire a trattenere le lacrime. Pertanto, la Ursida non ha un ricordo positivo sulla sua conoscenza con Armando.

“Non lo trovo vero, sia nei modi che nei toni che usa. Io sono attiva contro la violenza sulle donne, ma violenza non è solo mettere le mani addosso: anche le aggressioni verbali sono fuori luogo. Credo sia sbagliato mostrare in tv le sue manifestazioni, sia contro di me che contro altre donne”

A Uomini e Donne Tina Cipollari, invece, ha cercato di aiutare la Ursida. “A lei stavo più simpatica e la saluto con affetto”, dichiara. Insieme a Maria De Filippi, è la persona di cui ha i ricordi più belli. Ma su Gianni Sperti il discorso è ben diverso. “Non mi ha mai sopportato”, ricorda l’ex dama. I due uomini con cui si è frequentata nel programma, ovvero Armando e Giovanni Longobardi, “preferirono me alle sue pupille Ida e Roberta”. E secondo Veronica questo dava “molto fastidio” all’opinionista. Col senno di poi, avrebbe sicuramente lasciato perdere entrambi: “Forse dovevo dare retta a Gianni”.

Veronica ha da ridire anche sul comportamento di Gemma Galgani, presente nel parterre della nuova edizione dello show. Con lei chiarirebbe “alcuni spetti” che non ha capito. Racconta che sono sempre state molto affiatate, anche dietro le quinte. La dama torinese avrebbe sempre tenuto un atteggiamento gentile e carino con la Ursida, per poi cambiare nel tempo.

“Nelle ultime due puntate si è trasformata: ha avuto delle uscite poco carine contro di me e mi piacerebbe capire la motivazione della sua aggressione verbale e di tanta cattiveria che mi ha lasciata perplessa. Non me l’aspettavo”

A detta sua, Gemma non riuscirebbe a trovare l’amore in tv perché è ormai un personaggio e, pertanto, non troverebbe persone sincere di fronte a sé. Cosa pensa invece di Ida e Riccardo? Non li vede assolutamente insieme. Inizialmente prendeva le difese della Platano, avendo vissuto in passato una relazione simile alla loro. Quest’anno, però, si è trovata d’accordo con il Guarnieri, ora impegnato a farsi notare dalla nuova tronista Federica Aversano. E sul cavaliere tarantino fa una confidenza:

“Se sono in contatto con Riccardo? Sì, ci sentiamo sui social. Abbiamo parlato della sua storia con Ida e sono d’accordo con lui: se hai un rapporto burrascoso, ci vuole del tempo. Lei in alcuni aspetti è simile a me: entrambe abbiamo manifestazioni molto forti. Riccardo si è fidanzato? Non gliel’ho chiesto. Dovremmo prenderci un caffè insieme quando scenderò in Puglia e glielo chiederò”

Probabilmente, questa intervista è stata fatta prima ancora che uscissero le anticipazioni della prima registrazione. Guarnieri è tornato in studio, assicurando di essere ancora single. Qualche tempo fa, Veronica Ursida ha avuto problemi con Ursula Bennardo. Cosa era successo in quella occasione? Ecco le parole dell’ex dama, che di sicuro non fanno piacere a Sossio Aruta e Ursula.

“Ursula e Sossio farebbero bene a tutelare la bambina, non mi piace il modo in cui fanno uscire notizie che li riguardano, come quando annunciano la rottura mostrando nelle Instagram Story la tristezza di Bianca. Sono adulti, non devono mette in mezzo i bambini. Un anno fa lei mi attaccò insinuando che io volessi fare il personaggio, era ambigua”

Veronica era stata contattata per fare un evento e accettò: “Le bollette non si pagano da sole e per me era un’opportunità di lavoro”. Ma i modi della Bennardo pare “furono poco carini”.

Uomini e Donne, Veronica Ursida: ritorno in tv e Vito Fiusco

Veronica sogna un futuro nello showbiz e, attualmente, vorrebbe ricominciare a recitare, tanto che sta facendo dei casting per tornare sul set. La strada giusta? Potrebbe essere Tale e Quale Show, in quanto in passato ha avuto modo di concentrarsi sul canto. Ma ci sono delle opportunità che, al momento, possono portare la Ursida di nuovo in tv.

“Ci sono delle cose in ballo, ma per scaramanzia non voglio parlarne. Posso però confidare che mi piacerebbe fare un reality”, racconat lex dama del Trono Over. Le piacerebbe molto partecipare alla nuova edizione de La Talpa, per tornare nella famiglia Fascino, con Maria De Filippi. Inoltre, parteciperebbe al Grande Fratello Vip, dove altri volti del dating show del pomeriggio di Canale 5 hanno trovato posto.

Veronica confida di aver fatto in passato le selezioni per la versione classica del GF, superando anche diversi step. Il tutto poi si bloccò, poiché riconobbero il suo viso, avendo preso parte ad alcune fiction con piccoli ruoli. Ora che c’è l’edizione Vip ci sarebbe per lei qualche possibilità di entrare nella Casa di Cinecittà.

Oggi è felicemente fidanzata con Vito Fiusco, ex fidanzato di Miriana Trevisan. Proprio per questo motivo, nei mesi scorsi, è stata presa di mira dagli hater. L’ex dama del Trono Over è stata attaccata come se avesse “rubato il fidanzato” della famosa showgirl.

Veronica Ursida e Vito Fiusco sono una coppia da circa un anno e cercano di tenere la loro love story lontana dai riflettori. Nonostante ciò, gli attacchi e le accuse non mancano sui social network.