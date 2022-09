Un’ex di Uomini e Donne è stata eletta Miss Universe Italy 2022. Chi avrà seguito le news delle scorse settimane avrà già intuito di chi si sta parlando, per chi invece non lo sapesse sta per scoprirlo. Si tratta di un’ex corteggiatrice, che è stata anche scelta dal tronista, che ha partecipato alle selezioni. La finale italiana si è tenuta ieri sera, in Puglia, ed è proprio in terra salentina che è stata eletta: Virginia Stablum è Miss Universe Italia 2022.

Virginia ha partecipato a Uomini e Donne nella stagione 2017-2018 ed è stata la scelta di Nicolò Brigante. Tra i due il percorso è stato sempre un po’ altalenante, ma che si piacessero era abbastanza evidente. Quando sono usciti dal programma, però, le cose non hanno funzionato sin da subito e nel giro di poche settimane si sono lasciati. E non benissimo, anzi si sono attaccati a vicenda. Poi Virginia si è fidanzata con un ex tentatore di Temptation Island, Pietro Tagliaferri, ma anche con lui è finita nel giro di poco tempo.

Oggi Virginia è di nuovo fidanzata e soprattutto ha detto di essere felice e innamorata. La sua dolce metà si chiama Vittorio ed è un imprenditore. Tuttavia si parla di lei soprattutto per la vittoria del concorso di bellezza. Adesso Virginia Stablum rappresenterà l’Italia a Miss Universo 2023 ed è felicissima di farlo. Dopo la vittoria, infatti, su Instagram ha scritto:

“Sarò onoratissima di rappresentare l’Italia alle finali di Miss Universe e simbolicamente dedico questa vittoria a tutte le donne e al meraviglioso, complesso e magico mondo che rappresentiamo”

Ha dedicato la vittoria all’universo femminile perché ha scelto di partecipare quest’anno dopo aver saputo che il concorso non ha posto limiti alle partecipanti. Hanno potuto partecipare donne sposate, donne in dolce attesa oppure che hanno già dei figli. Una scelta progressista che a lei è piaciuta molto. Virginia Stablum a Miss Universe ha scoperto un concorso innovativo e che apre a nuove frontiere della bellezza, sempre più pop, ha scritto ancora nel messaggio sui social. Non si conosce ancora il paese in cui andrà in scena la finale mondiale del concorso.

Virginia Stablum da Uomini e Donne a Miss Universe, ma la tv non è la sua unica esperienza. Ha lavorato come modella a Milano, Parigi, New York e Barcellona. Oggi il lavoro la porta a spostarsi spesso tra Milano e Miami, ha raccontato.