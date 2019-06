Uomini e Donne oggi, Virginia Stablum di nuovo single: frecciatina dall’ex Pietro?

Virginia Stablum e Pietro si sono lasciati: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne torna single

Virginia Stablum e Pietro si sono lasciati ufficialmente. La frattura era nell’aria, ma chi si era affezionata alla coppia sperava fosse solo un temporale passeggero. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne infatti aveva raccontato in una intervista al Magazine che lei e l’ormai ex fidanzato stavano attraversando un periodo di crisi. I fan erano già allarmati dal fatto che i due non si mostrassero più di tanto insieme sui social, poi l’intervista ha confermato i sospetti e in questi giorni sono anche aumentati. In molti si sono preoccupati per Virginia e le hanno manifestato il loro supporto, chiedendole però anche aggiornamenti su ciò che stava succedendo con l’ex fidanzato Pietro.

Uomini e Donne, Virginia Stablum non è più fidanzata: è finita con Pietro

Proprio per i tanti messaggi ricevuti, e per rispetto verso chi la segue, in queste ore Virginia ha annunciato la fine della storia con Pietro. Mancava solo l’ufficialità ed è arrivata su Instagram, con un messaggio postato tra le stories. Ecco cosa ha scritto: “Dopo settimane di vostre domande, mi sembra giusto condividere con voi che i sentimenti che legavano me e Peter sono cambiati, così come le nostre strade che purtroppo si sono divise. C’è sempre dispiacere per una storia che non funziona, sono certa che saprete comprendere, rispettando il momento. Grazie. Vi voglio bene”. La crisi dunque non era affatto passeggera e i motivi che avevano allontanato Virginia e Pietro li hanno poi separati del tutto.

Virginia Stablum single, arriva la frecciatina dall’ex fidanzato Pietro?

Anche Pietro ha scritto un messaggio sul suo profilo Instagram: “Adesso si apre un nuovo capitolo della mia vita… Ho imparato tanto anche da questa relazione, vi posso dire che so di essere un ‘freccia rossa’ non è per niente semplice starmi vicino ma non è nemmeno colpa mia se mi hanno dotato di carisma e carattere… Ciò che non ti distrugge ti fortifica”. Sarebbe del tutto sbagliato cogliere qualche frecciatina a Virginia nelle parole di Pietro?