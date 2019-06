Uomini e Donne news, Virginia Stablum e Pietro in crisi: “Ne parlo per la prima volta”

Uomini e Donne, Virginia Stablum si confessa a un anno dalla scelta di Nicolò Brigante

Virginia Stablum e il fidanzato Pietro pare siano in crisi. O comunque in un momento non facile. Le news di Uomini e Donne sull’ex corteggiatrice sono giunte dalle pagine del Magazine. Una bella intervista in cui colei che è stata scelta da Nicolò Brigante ha raccontato come è cambiata la sua vita nell’ultimo anno. Virginia ha anche stravolto il suo look, anzi per meglio dire è tornata al suo look naturale. Ha abbandonato la piega liscia con cui l’abbiamo conosciuta al Trono Classico e sfoggia una bella chioma riccia, che sono i suoi capelli naturali. Virginia prosegue i suoi studi in Scienze della Comunicazione e intanto fa l’influencer, fino a quando riuscirà insomma.

Uomini e Donne news, Virginia Stablum e il fidanzato Pietro in crisi: la confessione

Ma nell’intervista a Uomini e Donne Magazine, Virginia ha rivelato di essere in crisi con Pietro, il suo fidanzato: “È la prima volta che ne parlo. Diciamo che la mia relazione con Pietro sta attraverso un momento di crisi”. Queste le parole usate dall’ex corteggiatrice, che poi ha spiegato meglio: “Mi trovo in una fase della mia vita in cui sono concentrata sul diventare la donna che voglio essere e quelle differenze che inizialmente ci hanno fatto innamorare, oggi non ci aiutano. Non so cosa succederà nelle prossime settimane ma, guardando al passato, sembra che in amore non sia mai baciata dalla fortuna”. Virginia e Pietro si sono conosciuti grazie a Paolo e Angela, che frequenta abitualmente e con cui è nata una bella amicizia.

Gossip Uomini e Donne, Virginia Stablum fidanzata con Pietro: dove si sono conosciuti

A presentare Pietro e Virginia è stato Paolo, visto che con lui è arrivato a New York il ragazzo raggiungendo Angela e Virginia. Lì è nato tutto: “Di lui mi ha colpito il suo essere così travolgente, un vero uragano. Pietro è pieno di qualità positive e ti trasmette tutta la sua energia. Pensi che siamo andati a convivere a Milano dopo appena un mese e mezzo di relazione! Le cose tra di noi, però, in questo momento non stanno andando esattamente per il verso giusto”. Speriamo che i prossimi gossip di Uomini e Donne su Virginia Stablum possano essere più felici per lei!