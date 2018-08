Uomini e Donne, il secondo figlio di Eugenio e Francesca: “L’ittero è passato, non ho potuto allattare, ecco come stiamo gestendo la gelosia di Brando”

Francesca Del Taglia, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sta affrontando con serenità e determinazione il post parto. Qualche settimana fa è infatti diventata mamma per la seconda volta del piccolo Zeno. Un parto cesareo che è stato piuttosto doloroso, come ha raccontato la compagna dell’ex tronista Eugenio Colombo. Non solo: negli ultimi giorni la toscana ha dovuto combattere pure contro l’ittero neonatale che ha colpito Zeno. Con questo termine si intende una colorazione gialla della cute e della parte bianca degli occhi: si tratta di un problema molto frequente tra i nascituri.

Per fortuna l’ittero del bambino è passato in breve tempo, come confidato da Francesca di Uomini e Donne in una storia di Instagram. La web influencer ha però ammesso di non essere riuscita ad allattare il suo secondogenito, come già accaduto con il primogenito. Una grande delusione per la Del Taglia che ha una malformazione che le impedisce di dare il giusto nutrimento al suo bambino. “Ci tenevo tanto ma non fa niente, ci sono problemi più gravi”, ha sottolineato la giovane, che non ha potuto fare a meno di notare quanto sia bravo e dolce il piccolo Zeno. “Mangia e dorme”, ha puntualizzato Francesca.

Francesca Del Taglia: come gestire la gelosia del fratellino più grande

Francesca Del Taglia ha parlato anche della gelosia di Brando nei confronti di Zeno. Di solito, quando arriva un fratellino, il primogenito è portato a fare i capricci o a sentirsi poco amato dai suoi genitori. Eugenio e Francesca (che si sposeranno presto) stanno facendo il possibile per far sentire Brando sempre amato e coccolato. “Non possiamo essere più felici di così”, ha assicurato la ragazza.