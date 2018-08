Eugenio e Francesca: perché il figlio si chiama Zeno e quando si sposano

Uomini e Donne: perché il secondo figlio di Eugenio e Francesca si chiama Zeno

Secondo figlio in arrivo per Eugenio e Francesca di Uomini e Donne. La coppia ha già un bambino di quattro anni, Brando, ed è ora pronta ad accogliere un altro maschietto. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice hanno rivelato che il piccolo si chiamerà Zeno. Un nome piuttosto particolare – che rimanda alla celebre opera letteraria di Italo Svevo – che molti follower hanno approvato mentre qualcun altro ha storto il naso. Ma perché Francesca e Eugenio hanno scelto di chiamare il figlio proprio con questo nome? È stata la Del Taglia a fare questa proposta, come spiegato a Uomini e Donne Magazine: “Non ci piaceva nessun nome in particolare, perché ci eravamo focalizzati sui nomi femminili. Contavamo su una femminuccia per chiamarla Eva. Poi abbiamo trovato Zeno, che insieme a Brando, ci piaceva”, ha fatto sapere Francesca Del Taglia.

Dunque nessun significato particolare dietro al nome Zeno, ma solo una scelta di gusto e assonanza con il nome del primogenito. Eugenio e Francesca speravano tanto di avere una femmina ma sono contenti pure dell’arrivo di un altro maschietto. Anche se appendere il fiocco rosa è un sogno importante e per questo i due non escludono la possibilità di avere un terzo figlio. “Finché non arriva, chissà che non continueremo!”, ha detto Eugenio Colombo. Mentre la sua dolce metà non esclude la possibilità di essere di nuovo incinta, tra qualche anno, magari verso i quarant’anni (oggi Francesca ha invece 29 anni).

Uomini e Donne: il matrimonio di Eugenio e Francesca

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia sono a tutti gli effetti una famiglia grazie alla nascita dei loro bambini, ma la coppia convolerà mai a nozze? Per il momento no, come chiarito dal deejay: “Ora abbiamo la testa impegnata su altro ma rientra nei nostri piani futuri”.