Uomini e Donne gossip, Francesca e Eugenio: scelto il nome del figlio

Gossip Uomini e Donne, Francesca e Eugenio: il nome del secondo figlio, l’annuncio della Del Taglia

Francesca e Eugenio aspettano il loro secondo figlio. La coppia nata nello studio del Trono Classico di Uomini e Donne si appresta ad accogliere in casa un altro bambino. Dopo l’arrivo del piccolo Brando, la Del Taglia sognava di avere un altro bambino, possibilmente femminuccia. Ora, il desiderio dell’ex corteggiatrice sta per realizzarsi, anzi se si tratta di un maschietto anche questa volta. A quanto pare, la bellissima donna si troverà ad essere circondata da soli uomini. Tra non molto, forse pochi giorni ormai, in casa Colombo si darà il benvenuto ad un nuovo bebè e la famiglia si allargherà ufficialmente. Da quattro, comprendendo anche il loro cagnolino, ci sarà un quinto e dolcissimo bambino. Finalmente, la futura mamma bis ha annunciato sui social il nome scelto.

Francesca ed Eugenio hanno comunicato la notizia della seconda gravidanza attraverso il magazine dedicato alla trasmissione di Maria De Filippi. Una volta ufficializzata la notizia, la Del Taglia si è mostrata senza filtri con un pancione da fare invidia a molte donne. Ad oggi, l’ex corteggiatrice e Eugenio sembrano essere innamoratissimi, affiatatissimi e soprattutto pronti a tenere tra le braccia un secondo bambino. A metà giugno avevano svelato di essere indecisi tra due nomi, Alberto e Zeno. Ora che il tempo sta per terminare, la donna ha rivelato attraverso Instagram che la scelta è ricaduta su Zeno. Un nome senza dubbio molto particolare che, sicuramente, cela un grande significato.

Uomini e Donne, Francesca e Eugenio: il secondo figlio si chiamerà Zeno

Il nome Zeno pare deriva dalla parola greca ‘Zen’ che significa ‘vivere’. Tale nome pare rappresenti una persona pacata e riflessiva. A questo punto, non ci resta che aspettare una qualche spiegazione in più da parte della mamma e del papà. Non vediamo l’ora di conoscere l’ultimo arrivato di casa Colombo. Ormai, il tempo stringe!