Francesca Del Taglia si svela: “Non posso allattare, ho una malformazione dalla nascita…”. Poi le risposte su una possibile partecipazione a Temptation Island e altre curiosità

Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo si stanno godendo la dolce attesa del loro secondo figlio. La storica coppia di Uomini e Donne infatti agli inizi di agosto darà il benvenuto a Zeno, che andrà a fare compagnia al piccolo Brando, allargando la famiglia. La Del Taglia nelle scorse ore, tramite delle Stories su Instagram, ha esaurito molte curiosità dei fan, rispondendo a svariate domande private. Tanti gli argomenti trattati e i retroscena svelati: dalla gravidanza alla malformazione al seno che l’accompagna dalla nascita e non le permette di allattare, passando per un’eventuale partecipazione a Temptation Island, fino alle nozze che al momento ‘non s’hanno da fare’ per volere di Colombo. Spazio anche ai ricordi e alle sensazioni del tempo che fu, quando fu scelta dall’ex tronista nel programma condotto da Maria De Filippi.

Francesca allatterà Zeno? “Ci proverò con tutta me stessa come ho fatto con Brando – fa sapere l’ex corteggiatrice – Sono stata quattro mesi a patire con una ragazza che fa questo di lavoro. Purtroppo non ci sono riuscita o comunque pochissimo. Proverò anche con Zeno, altrimenti niente da fare”. La Del Taglia svela quindi il motivo di questo problema: “Non sono riuscita ad allattare perché ho una malformazione dalla nascita al seno. È per questo che non me lo sono rifatto e non potevo allattare. Già lo sapevo, me l’avevano detto”. Chiuso l’argomento allattamento la compagna di Eugenio, stuzzicata su un’eventuale partecipazione futura a Temptation Island, ha risposto: “Partiamo dal presupposto che non potrei andare perché le famiglie sposate e con figli non le fanno partecipare. Detto questo, avrei molta paura. Mi conoscete, ci metterei 5 secondi a scavalcare e a fare un macello. Quindi meglio di no. No! Conoscendo Eugenio che ha questo carattere espansivo con tutti, t’immagini?”. Temptation no, ma magari le nozze sì? “Purtroppo Eugenio non è che è contrario al matrimonio, però dice ‘sto già bene così, comunque non cambierebbe niente…’. Vero, ma non nego che a me piacerebbe anche solo per un giorno mettermi l’abito bianco”.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “la gravidanza è una sensazione unica”

L’ex corteggiatrice, nonostante la preoccupazione e la paura per il parto imminente, descrive questa seconda gravidanza come un incredibile momento: “È una sensazione unica. L’attesa, il sentir muovere, l’immaginarselo. Manca sempre la pancia una volta partorito, però adesso non vedo l’ora di farlo! […] Per quanto riguarda il parto farò il cesareo, quindi Eugenio non sarà in sala parto con me”. Infine spazio ai ricordi e agli attimi salienti che hanno segnato la sua avventura a Uomini e Donne: “Il momento in cui sono tornata dal programma dopo che mi ero eliminata, l’esterna del cinema, il primo bacio, tanti. Non riesco nemmeno a rivedermi però, la scelta l’avrò rivista 2 volte in 5 anni, mi mette ancora ansia”.