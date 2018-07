Uomini e Donne Anticipazioni, Francesca Del Taglia incinta si svela a 360 gradi: “Ho una paura terribile, sono sincera”. Poi la stilettata a Eugenio Colombo sulle nozze e i kg presi

Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo si apprestano all’arrivo del loro secondo bebè, Zeno. La storica coppia di Uomini e Donne infatti agli inizi di agosto allargherà la famiglia e darà un bel fratellino a Brando. La Del Taglia nelle scorse ore, attraverso delle Instagram Stories, ha risposto a moltissime domande sulla gravidanza, cercando di esaurire tutte le curiosità dei suoi numerosi follower. L’ex corteggiatrice del salotto di Maria De Filippi si dice impaziente di accogliere il secondo figlio, ma allo stesso tempo confessa di essere molto impaurita. Spazio anche a una stilettata a Eugenio sul’argomento nozze e ad altre curiosità.

“Partorirò la prima quindicina di agosto e Brando per ora sta benissimo. Mi bacia sempre la pancia ma credo che sarà geloso”, confessa su Intagram la Del Taglia che sta vivendo la 36esima settimana di gravidanza. La compagna di Eugenio confida poi di aver molta paura: “Si, sono pronta anche se ho una paura terribile. Però non vedo l’ora, ma ho paura, sono sincera e penso sia normale”. Si passa poi all’argomento nozze ed arriva una simpatica frecciata a Colombo: “Quando vi sposerete?” “Quando questo essere immondo (ironico, ndr) me lo chiederà”. Il concetto è ribadito da Francesca poco dopo che ri-sottolinea che le piacerebbe molto salire all’altare. Altra curiosità sono i kg che ha preso da quando è rimasta incinta: “11 per ora, con Brando 22 kg”.

Uomini e Donne Anticipazioni, Francesca Del Taglia ed Eugenio: la scelta del nome del secondo figlio

Francesca ed Eugenio hanno comunicato la notizia della seconda gravidanza attraverso il magazine dedicato alla trasmissione di Maria De Filippi. Una volta ufficializzata la news, la Del Taglia si è mostrata senza filtri con un bel pancione. A metà giugno inoltre la coppia ha svelato di essere indecisa tra due nomi per il futuro bebè, Alberto e Zeno. La scelta è ricaduta su quest’ultimo che è un nome senza dubbio molto particolare che cela un bel significato.