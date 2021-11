Uomini e Donne, Eugenia torna? ‘Rivalsa’ su Massimiliano e Vanessa

La Rigotti si svela in una nuova tronista e non esclude un ritorno nello show di Maria De Filippi: intanto, ammette di aver sorriso quando ha saputo della rottura tra l’ex tronista e la Spoto

Eugenia Rigotti potrebbe tornare a Uomini e Donne? A dare una risposta al riguardo ci pensa lei stessa in una nuova intervista sul Magazine del programma, dove dice la sua anche sulla fine della relazione tra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto. Durante la scorsa edizione, è entrata nel cuore di tutti nel programma e tra i telespettatori. L’ex tronista, però, ha deciso di iniziare una storia d’amore con la sua ‘rivale’. Oggi Eugenia ammette di non aver vissuto con felicità la scelta di Massimiliano, come si poteva immaginare.

Ha ritrovato la serenità “non prima della fine dell’estate”. Quel finale le ha ricordato la paura che la perseguita, ovvero quella di non essere abbastanza. Quando ha saputo della rottura tra Massimiliano e Vanessa non ha provato chissà che emozioni. “Da una parte mi ha strappato un sorriso veder realizzato quello che pensavo, dall’altra mi è dispiaciuto“, dichiara Eugenia Rigotti oggi. L’ex corteggiatrice non era, infatti, sicura che tra i due potesse funzionare e la rottura ha rappresentato una conferma, come fosse una specie di rivincita. L’ex corteggiatrice ha sempre dimostrato di essere una persona molto schietta e oggi continua a esserlo.

Nonostante ciò, le è dispiaciuto, tanto che ha provato subito a mettersi in contatto telefonicamente con Mollicone. In molti addirittura avevano ipotizzato che l’ex tronista fosse tornato da lei. Invece, ora è felicemente fidanzato con un’altra ragazza. Eugenia ci tiene a precisare di non aver più rivisto Massimiliano. Come già aveva fatto sapere sui social, si sono sentiti.

“Dopo aver letto alcune dichiarazioni che aveva rilasciato in cui riportava di aver avuto delle difficoltà in casa, mi sono sentita di scrivergli. Nel corso della nostra frequentazione mi aveva parlato molto della sua famiglia e, forse senza rifletterci troppo, mi è venuto istintivo chiedergli come stesse e dirgli che, se avesse avuto bisogno, in ogni caso ci sarei stata”

Si sono sentiti un paio di giorni e sono rimasti in buoni rapporti. Non ha, però, altre mire verso Massimiliano: i sentimenti sono svaniti ed essere la seconda scelta a lei non sarebbe piaciuto. Ora sul trono c’è Matteo Ranieri, tornerebbe mai a far parte di Uomini e Donne Eugenia? Lei stessa lascia un po’ di curiosità al pubblico.

“Difficile rispondere di getto, soprattutto per una persona riflessiva come me. Non so se mi rimetterei in gioco: il mio non è né un sì né un no”

Dunque, sembra proprio che la Rigotti potrebbe effettivamente fare ritorno nello show di Maria De Filippi, visto che neanche lei esclude questa possibilità. Non ha ancora trovato l’amore, ma non vede l’ora di innamorarsi. Pertanto, per lei il programma potrebbe rappresentare una grande opportunità per realizzare questo desiderio!