Uomini e Donne: enigma Martina. Gemma vs redazione, Maria tuona

Si inizia con Martina De Ioannon oggi a Uomini e Donne, la quale anticipa che quella con Gianmarco è stata un’esterna particolare. Infatti, come è possibile vedere tramite la clip, il corteggiatore si è recato nel camerino della tronista dopo la registrazione precedente. Anziché parlare, Gianmarco ha preferito fare altro. Il corteggiatore le chiede di alzarsi e inizia a baciarla, con lei che ricambia felice. Chiaramente Ciro non prende bene quanto visto.

“Mi sono rotto il ca**o di stare qui dentro. Dopo questa scena, cosa devo fare io ora? Cosa devo pensare di te? Che mi stai prendendo in giro? Sembravi la bella addormentata. Maria puoi fare scendere pure Gianmarco che gli devo dire due cose e poi me ne vado”

A questo punto, scende in studio Gianmarco. Ciro attacca il rivale senza peli sulla lingua e poi si rivolge a Martina:

“A differenza di quello che pensano gli altri, tu sei molto stratega. La vedi questa faccia, non mi venire a riprendere. Io non ti credo più, non ti voglio vedere più. Io vedo una scena del genere…”

Martina corre da lui dietro le quinte, ammettendo di sentire il bisogno di raggiungerlo. Gianmarco accetta questa sua decisione, consapevole che quanto accaduto possa aver toccato Ciro. Ora il pubblico è sempre più diviso. I gesti della De Ioannon dividono sulla sua futura scelta. Il motivo? Il bacio con Gianmarco in camerino e i suoi sguardi sembrano anticipare che sceglierà proprio lui.

Ma ecco che la sua espressione quando Ciro decide di andare via da UeD e il fatto che l’abbia subito seguito senza parlare con l’altro corteggiatore del loro bacio, per molti, dice che sceglierà lui. Difficile capire su chi ricadrà la scelta alla fine. Di sicuro questo sta creando suspence e sta appassionando il pubblico sempre di più.

La puntata va avanti con gli Over, precisamente con Alessio Pili Stella seduto di fronte ad Agnese e Francesca. La prima, lanciando un velato attacco al cavaliere, tuona:

“Faccio i complimenti ai ragazzi, sedermi ora qui è alquanto imbarazzante. Sono reazioni vere, Martina che ha le mani che le tremano… sono baci passionali”

Le tensioni aumentano quando Alessio confessa di aver trascorso una notte di passione con Francesca. Quest’ultima appare emozionata e i due opinionisti le fanno notare che non dovrebbe illudersi. Inoltre, Tina e Gianni credono che nessuno la compatirà quando Alessio, secondo loro, la deluderà di nuovo, in quanto aveva già avuto di fronte a sé alcuni dettagli che le provavano che lui potrebbe comportarsi in modo contorto.

Ed ecco che proprio oggi Francesca inizia a piangere, quando Pili Stella – dopo il momento importante vissuto con lei – preferisce litigare con Agnese. “Eri stata avvisata”, tuonano i due opinionisti. Maria De Filippi li riprende:

“Questo, però, non è giusto quando una persona è coinvolta. Lei è presa tanto da lui. Dopo mezz’ora che tu hai parlato solo con Agnese, l’hai completamente accantonata”

Di pancia, mentre Francesca piange, Alessio preferisce ancora parlare e discutere con Agnese. Sperti non ci sta e fa notare questo dettaglio. Francesca era già stata delusa da Pili Stella. “Lui quando resta solo, torna a prendere quelle ‘vecchie’ per stare al centro studio”, tuona Marco, che nelle scorse puntate Alessio ha tentato di smascherare. Il cavaliere si riferisce al fatto che Pili Stella sia corso da Francesca dopo il loro allontanamento. Alla fine, Agnese chiude la conoscenza. Francesca no, ma ammette di non sentirsela di ballare con lui al centro studio.

Uomini e Donne: Gemma Galgani e i sospetti su redazione e Fabio

Si va avanti con Fabio oggi a Uomini e Donne, il quale sta ora conoscendo Ida Linda. Quest’ultima tira in ballo Gemma Galgani, ringraziandola per aver troncato con il cavaliere, visto che ora ha lei ha possibilità di conoscerlo. La dama torinese prende la palla al balzo per attaccare Fabio, raccontando che ha ricevuto da lui la proposta di restare amici. Lei crede che non sia il caso di avere un’amicizia visto quanto accaduto tra loro.

Molti telespettatori fanno notare, anche quelli che non sostengono solitamente Gemma, che Fabio si dichiarava innamorato fino a qualche giorno prima. Ora, invece, è astioso con la Galgani ed è già pronto a conoscere un’altra donna. Qualcosa non torna.

Ed ecco che Gemma palesa il suo pensiero, finalmente. La dama torinese si dice stranita dal fatto che le segnalazioni a lei arrivate su Fabio, anonime e con un numero inesistente, non siano mai arrivate anche alla redazione. La Galgani appare sospettosa e Maria De Filippi non si tira indietro. La conduttrice chiede esplicitamente a Gemma:

“Pensi che stiamo proteggendo Fabio? Con Alessio, avevamo persone pronte a parlare, in questo caso no. Cosa devo fare?”.

La padrona di casa si riferisce al fattaccio legato all’ormai ex tronista Alessio Pecorelli. “Ti dico Gemma, che ci fai in questo studio se pensi questo?”, tuona invece Gianni.

La puntata va avanti con Francesca Sorrentino. Maria De Filippi fa sapere a Gianmarco e Francesco che la tronista ha deciso di far scendere altri corteggiatori. Tra questi c’è Gianluca Costantino, ex concorrente del GF Vip. Per questo, viene attaccato da Gianmarco e da Tina Cipollari, convinti che la sua unica intenzione sia quella di stare sotto le luci dei riflettori.