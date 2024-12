UeD: De Filippi sbatte fuori Alessio, poi smonta Mario (era ora)

La puntata di Uomini e Donne in onda oggi è incentrata inizialmente su Alessio Pecorelli, il quale è protagonista di una segnalazione giunta in redazione. Il tronista è stato accusato di aver frequentato dei locali, violando il regolamento. Infatti, ogni anno, viene chiesto a chi siede sul Trono di non frequentare i locali, proprio per evitare questo genere di situazioni. Ci sta, in quanto il programma mantiene questo tipo di regole per evitare anche di perdere credibilità con il pubblico, visto che lo scopo è quello di trovare l’amore.

Inoltre, Alessio è stato beccato in un locale insieme a una ragazza. E non finisce qui, nella scorsa puntata è uscito fuori che ha instaurato un rapporto di amicizia con Mario Cusitore fuori. Maria De Filippi manda in onda una clip che riassume quanto accaduto dopo la passata registrazione. Nel video, la redazione si scaglia contro Pecorelli, quando scopre che la sera precedente avrebbe mentito non raccontando che si trovava in un locale. Oggi in studio, Alessio spiega:

“Che sono andato nei locali faccio mea culpa e mi prendo la responsabilità. Ma che ho una relazione fuori no. Ci stavano altre persone”

Per Genny, le parole di Alessio oggi a UeD non hanno più valore e non la convincono. “Sai perché non riesco? Mi fai ricordare una mia relazione del passato”, tuona il tronista, contro la corteggiatrice. Alla fine, Genny si alza e va via. Maria fa sapere che, in realtà, tutte le corteggiatrici di Alessio vorrebbero lasciare la sua corte. Interviene Serena, la quale ammette di aver capito ora perché le sembrava che Pecorelli non fosse realmente interessato. Il tronista per giustificarsi dice di aver affrontato varie problematiche nei mesi scorsi.

Parla anche Giorgia, la quale crede che il tronista si sia “venduto bene” per poi crollare. Gianni Sperti ribadisce che Alessio non è stato onesto con la redazione. De Filippi prende la parola, parlando del ruolo della redazione: “Claudio non è il tuo badante, ma cerca di garantire alle corteggiatrici una verità, che ora non può più assicurare. Nessuno di noi può garantire a loro che sei qui per cercare l’amore”. Non solo, Maria interviene di nuovo:

“Per me non è una questione di foto e video. Tu dici che è una tua amica. Ma Claudio è le altre persone che seguono te, avendole tu riempite di bugie, non posso più dare garanzie sul suo comportamento”

A questo punto, va via anche Serena. De Filippi appare decisamente infastidita, mentre viene tirato in ballo Mario Cusitore, con cui Alessio è andato a ballare. “Ma tu amici non ne hai a parte i tronisti di Uomini e Donne?”, tuona Gianni contro l’ex corteggiatore di Ida Platano. Il cavaliere napoletano non ha blocchi, con il regolamento, legato alle uscite nei locali, a differenza del tronista. L’opinionista crede che Cusitore avrebbe dovuto evitare di recarsi con Alessio a ballare. De Filippi è arrabbiata con entrambi.

La conduttrice fa notare al tronista che è rimasto solo al centro studio, visto che le sue corteggiatrici sono andate via. “Sei un ragazzo giovane, non ho intenzione di infierire. Non mi provocare. Meglio che saluti e te ne vai secondo me”, tuona De Filippi furiosa. Alessio così lascia il programma. Il tronista viene seguito da Mario Cusitore, il quale decide di andare via. Quando Gianni e Tina si pongono delle domande sulla decisione del cavaliere, Maria ironizza e lo fa a pezzi: “Ce la faremo a reggere questa botta? Io penso di sì!”.

Dopo vari momenti in cui De Filippi sembrava proteggere Cusitore, ecco che al momento giusto prende la giusta posizione tra gli applausi di tutti.

Uomini e Donne: Gemma insospettisce, Maurizio poco chiaro

La puntata va avanti con Gemma Galgani e Fabio a UeD. La dama torinese non convince Tina, la quale dice che c’è qualcosa che non quadra. Gemma parla di un “innamoramento platonico”. Anche Maria appare dubbiosa nel vedere la Galgani non così entusiasta delle dichiarazioni d’amore di Fabio. Quest’ultimo prende le difese della dama torinese. Conoscendola, i due opinionisti si sarebbero aspettati di vederla più emozionata nel momento in cui il cavaliere le ha rivelato, durante la loro uscita, che si è innamorato di lei.

De Filippi la mette alla prova, facendole sapere che c’è un uomo dietro le quinte che vorrebbe conoscerla. Gemma non accetta di incontrarlo e dà l’esclusiva a Fabio. Le anticipazioni di una recente registrazione segnalano che, nelle prossime puntate, arriva una segnalazione su di lui, che getta la Galgani nello sconforto. “Lo vedo, non sei felice!”, tuona la Cipollari oggi, accusando Gemma.

Spazio poi al centro studio per Diego D, Maurizio e Alessio Pili Stella di fronte a Sabrina, Morena, Gloria e Francesca. Diego e Sabrina raccontano che tra loro c’è molta attrazione e che hanno deciso di andare con i piedi di piombo. Tina non crede alle parole della dama, in quanto convinta che sia ancora innamorata di Gabriele. Sabrina assicura che il cavaliere rappresenta per lei una porta chiusa ormai. Gloria racconta che sta conoscendo Maurizio e Alessio. Con entrambi si trova bene.

La Nicoletti ammette, però, di essersi sentita soffocata da Maurizio durante la loro cena. Il cavaliere le ha fatto capire di non gradire la sua conoscenza con Alessio. Non solo, avrebbe raccontato a Gloria di essersi sentito in dovere di continuare a conoscere Sabrina. Si accende così uno scontro tra Maurizio e la Nicoletti. Il cavaliere non appare chiaro, anzi. Infatti, non si comprende cosa voglia fare con Sabrina.