Uomini e Donne: Alessio smascherato! Maria (abile) lo rimette al suo posto

Alessio Pecorelli a Uomini e Donne è protagonista di una segnalazione. Nella puntata in onda il 28 novembre 2024, Maria De Filippi fa accomodare il tronista al centro studio, insieme alle sue corteggiatrici Genny e Giorgia. La conduttrice, dopo aver mostrato l’esterna della seconda a mare, ecco che inizia a parlare della segnalazione e il clima si fa abbastanza teso nello studio di Canale 5. Inizialmente, De Filippi mantiene il silenzio sulla questione, facendo finta di nulla. Poi con astuzia svela tutto:

“La redazione settimana scorsa viene contattata da una persona che dice di voler parlare di te. Questa persona viene e porta un video che ti ritrae in un locale con una ragazza. Più di un locale… Poi raccontano anche che tu avresti accompagnato questa ragazza dopo la chiusura del locale. Io ve lo devo dire, perché poi tutto a un tratto decide di non venire in puntata. Tutti nel paese in cui vivi sanno che ogni tanto vedi questa ragazza”

Maria precisa che la redazione ha visto i video del locale, ma non vi sono filmati che lo ritraggono mentre accompagnerebbe questa ragazza in auto. Rispondendo alla domanda di Gianni, De Filippi fa sapere che per regolamento i tronisti non possono frequentare i locali, proprio per evitare questo genere di situazioni. La conduttrice manda in onda il video in questione, in cui a sorpresa appare Mario Cusitore. “Alessio io posso non capirlo, ma tu sai benissimo dov’eri”, sottolinea Maria, quando lui cerca di capire dove si trova.

La padrona di casa fa sapere che Alessio si trovava con Mario in un locale a Roma. Gianni sottolinea che il tronista è andato contro il regolamento del programma. Genny appare delusa e dice di aver notato più volte che Cusitore si è recato nel ristorante di Alessio in queste settimane. Le anticipazioni di UeD segnalano che, nella registrazione successiva, Mario e Pecorelli lasciano il programma.

Alessio non sa come giustificarsi oggi in studio. Il tronista dice di avere la coscienza pulita e di volere questa ragazza che ha portato i video in studio. Genny crede che, però, ci siano troppe cose che non vanno e poco coerenti. “Alessio, rivolgiti in un altro modo eh!”, tuona Maria notando il tono poco carino usato da Pecorelli. Lui chiede scusa e Genny continua. Di fronte alle accuse della corteggiatrice, che lo annienta, Alessio non sa proprio cosa rispondere.

Genny fa notare che, in effetti, il Trono di Pecorelli finora non ha preso una strada definita, come invece stanno facendo gli altri tronisti. “Sei sempre un cafone con me e fai le cose ogni volta per tutte. Cosa stai costruendo? Spiegami”, afferma furiosa la corteggiatrice. Interviene anche Serena, la quale lo accusa di essere incoerente e falso. Non ci sono le prove concrete sulla presunta relazione che Pecorelli avrebbe fuori, ma come dice Gianni è certo che non abbia raccontato la verità alla redazione, andando in giro per locali.

“Tu cosa stai facendo qui? Non ti esponi, non emozioni. Non lo fai con nessuna, non è che non lo fai solo con me. Ho paura che tu sia venuto qui per visibilità”, continua Genny. De Filippi fa sapere che questa ragazza bionda con cui è stato beccato Alessio si recherebbe spesso anche al suo ristorante. “Alessio alla tua età non si perde così la memoria”, dichiara Maria, mostrandosi infastidita dal fatto che il tronista appaia confuso.

Uomini e Donne: De Filippi abbraccia Barbara, Andrea va via

La puntata di oggi inizia con le accuse lanciate da Giuliana su Andrea. Il cavaliere viene accusato di aver preso in giro la dama, la quale racconta i dettagli scottanti delle loro uscite. In particolare, si sofferma sul fatto che Andrea approfitterebbe dei rimborsi dati dal programma di Canale 5 per pranzi e cene. “Fai cene a scrocco nel programma”, segnala Giuliana furiosa. Lui precisa che il rimborso è previsto proprio dalla trasmissione, ma la dama fa notare che non è affatto carino il suo comportamento. Interviene anche Diego Tavani, il quale si dice sconvolto.

“Chiedi il rimborso per l’aperitivo? Ma sei un miserabile, una roba del genere non si può sentire”, tuona il cavaliere. Tina Cipollari e Gianni Sperti attaccano Andrea. Quest’ultimo, sentendosi accusato, annuncia di voler lasciare il programma. “Ce ne faremo una ragione, la redazione non può far finta che non succedono certe cose”, tuona Maria De Filippi, la quale fa presente che Giuliana l’ha accusato di essere uscito con lei solo perché gli faceva pena. Cosa che lui stesso le avrebbe detto. Andrea smentisce più volte questa versione. “A me è sembrato un colloquio di lavoro l’appuntamento”, afferma Giuliana, che saluta il cavaliere e tutto lo studio, prima di andare via.

Intanto, aumentano le tensioni con Barbara De Santi a Uomini e Donne, che già nella puntata di ieri ha ricevuto accuse e critiche da parte di Marco. Maria vorrebbe sapere se le piace oppure no. “Assolutamente no, è un macigno”, risponde la storica dama, che torna a sedere al suo posto. Così elimina Marco. Secondo Gianni, Barbara pretenderebbe di essere portata dagli uomini in hotel di lusso. “Ti è arrivata la tagliata e tu lì che mangiavi. Te ne sei fregato”, dichiara furiosa la De Santi contro Marco. Non solo, poi continua: “Intanto, tu hai un matrimonio fallito”.

Lo studio si oppone alle parole troppo dure di Barbara, la quale viene anche attaccata da Gianni. Interviene persino Gemma Galgani: “Stai esagerando veramente! Non puoi uscirne sempre pulita. Sei quella che mette tutto sui social, mi sembra che tu sia in alberghi stupendi”. De Filippi fa sapere, a un certo punto, che la redazione ha ricevuto una segnalazione da parte dell’hotel, che hanno chiesto di non avere più in struttura Barbara. Inizialmente quest’ultima non ci crede, ma la conduttrice giura che si tratta della verità. “Vi informiamo che Barbara De Santi non è più un ospite gradito”, ha scritto l’albergo.

A un certo punto, si alza Andrea, il quale saluta tutti, decidendo di andare via dal programma. Barbara prende la palla al balzo per chiedere un abbraccio a Maria, affermando di voler anche lei lasciare la trasmissione. Alla fine, con l’aiuto di Alessio Pili Stella, De Filippi riesce a convincerla a rimettersi seduta nel parterre.

La puntata va avanti con Gloria, Sabrina, Valentina e Francesca sedute al centro studio, di fronte a Maurizio, Alessio e un altro nuovo cavaliere.