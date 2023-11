Uomini e Donne: Emanuela si svela tra ritocchini, liti e retroscena

La dama si racconta in una nuova intervista per Uomini e Donne Magazine, parlando di Marco Antonio e di ciò che accade in studio

Sul nuovo numero del settimanale Uomini e Donne Magazine si svela Emanuela Malavisi. La dama, che sta conoscendo Marco Antonio, ha fatto una bella impressione al pubblico di Canale 5. Oggi si racconta parlando di chirurgia estetica, ma anche di quanto accade nei parterre del Trono Over e del suo passato. Innanzitutto, la dama spiega di aver deciso di partecipare al programma di Maria De Filippi su consiglio di alcune persone che la circondano.

Con questo nuovo percorso, avrà modo di analizzare il suo approccio con gli uomini da vari punti di vista e questo potrebbe aiutarla a capire dove ha sbagliato in passato. In parte, Emanuela del Trono Over è già riuscita a comprendere qualcosa. In particolare, è consapevole di essere sempre attratta molto dall’aspetto fisico, inizialmente. Solitamente, come ha rivelato in studio, si lascia travolgere dagli uomini che non la trattano bene. Al contrario, Marco Antonio è un’eccezione.

“Dopo anni di terapia sono consapevole di soffrire di dipendenza affettiva, e quindi per me è difficilissimo tirarmi fuori da una relazione, anche se di poca importanza. Con Marco Antonio ci sto andando con i piedi di piombo proprio perché mi conosco e ho una paura terribile di soffrire. Da cosa nasce questo? Dall’infanzia e dal rapporto non idilliaco che ho avuto con mio padre a causa di alcuni suoi problemi personali”

L’ultima storia d’amore di Emanuela di Uomini e Donne risale a tre anni fa. Ha avuto una relazione con un uomo che la tradiva e che sapeva nascondere questo suo lato. La rottura, sebbene fosse la vittima di quella storia, l’ha devastata: “Per due mesi non sono riuscita a muovermi dal letto, non facevo altro che piangere, ero totalmente bloccata. Ero in tilt”.

Uomini e Donne: Emanuela e Marco Antonio, cosa ancora non va

Emanuela e Marco Antonio stanno vivendo una conoscenza serena. Allo stesso tempo, però, la dama ha ancora diversi dubbi. Lei stessa ammette che ciò che le piace del cavaliere è che è “un uomo completo”. Avendo fatto un addestramento militare tosto, Marco Antonio “è un uomo tutto d’un pezzo”. Allo stesso tempo, è anche una persona che riesce a dare tutto se stesso nei momenti di sensibilità.

Un’altra cosa che le piace di Marco Antonio è che “non usa tattiche ed è molto trasparente”. Ma c’è qualcosa che ancora non la convince:

“Quello che un pochino mi perplime, invece, è il fatto che è la seconda volta che partecipi a Uomini e Donne, e ho paura che quindi sia attratto dalla visibilità. D’altra parte molti di questi dubbi in merito me li ha tolti proprio dal centro studio, quando ha parlato di una possibile nostra uscita e ha rinunciato a conoscere una donna scesa per lui”

Tra le altre dame, la donna che ammira particolarmente è Angelica. “È una donna secondo me bellissima, colta, in carriera e che non si spaventa davanti a nulla”, dichiara oggi Emanuela. Inoltre, ci tiene a sottolineare che Angelica stava uscendo con Marco Antonio, ma ha deciso di farsi da parte quando lui ha parlato del loro bacio.

Crede che “in poche avrebbero fatto una cosa del genere”, dunque apprezza molto il suo gesto.

Uomini e Donne, Emanuela: le liti in studio e la chirurgia estetica

Ci sono grandi discussioni a UeD tra le dame, come è sempre accaduto. In particolare, c’è mancanza di solidarietà femminile. Ebbene Emanuela crede che tutti questi scontri “tolgano l’attenzione dallo scopo principale dello stare lì, ovvero conoscere uomini con cui uscire invece di attaccare una donna per presunti ritocchi estetici”.

Emanuela è assolutamente favorevole alla chirurgia estetica. La dama non ha rifatto il naso solo perché teme l’anestesia. Ma ha fatto qualche ritocchino, quando qualche anno fa vedeva troppe rughe. Crede che l’aspetto fisico debba rispecchiare ciò che si ha dentro. “Se serve un po’ di botulino per rifiorire anche fisicamente, ben venga”.

Detto ciò, è d’accordo con il discorso fatto da Barbara De Santi e Roberta Di Padua sul parterre maschile. Le donne ormai sono più intraprendenti degli uomini e questo, a detta di Emanuela, vale sia dentro che fuori da quello studio.