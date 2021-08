Uomini e Donne Elisabetta e Luca, pare sia finita: arrivano le accuse

Sembra sia giunta al capolinea la storia dei due ex partecipanti del programma di Maria De Filippi, che in questi mesi erano apparsi sui social felici e innamorati: la notizia, però, farebbe aumentare i sospetti

È arrivata al capolinea la storia tra Elisabetta Simone e Luca Cenerelli di Uomini e Donne? Sembra proprio di sì e a farlo capire è proprio lei, attraverso una Storia su Instagram. Scendendo nel dettaglio, l’ex dama si lascia andare a un lungo sfogo che pare confermare la rottura. In effetti, ormai da settimane, i due non apparivano più insieme sui social. Ma il messaggio di queste ore arriva proprio come avevano previsto in molti: quando sta per tornare in onda il programma che li ha fatti conoscere.

“Una persona quando ama… ama senza se e senza ma”, così inizia il suo sfogo Elisabetta. Prosegue poi facendo notare che quando “ti accorgi che l’altra persona è concentrata sulla propria vita perfetta, all’interno di essa nessuno può entrarci perché occupa da sola già tutto lo spazio”. E già da queste prime frasi si intuisce che tra Elisabetta e Luca è finita.

La Simone fa poi presente che vi sono donne “che ci mettono tutte le energie, l’anima e tutto il cuore“. Parla di donne “abituate a lottare”, in quanto la vita con loro “non è sempre stata generosa”. “Lottano per quell’amore forte, vanno contro tutto e tutti, perché ci credono”, continua l’ex dama, che potrebbe presto tornare nello studio di Canale 5.

“Non sono illuse, forse, sono state illuse a crederci e allora realizzi e dici basta”, così conclude il suo sfogo di queste ultime ore. In tanti avevano previsto questa situazione. Infatti, vari telespettatori avevano messo in dubbio la loro storia d’amore, nata subito dopo la fine della scorsa edizione del programma. In realtà, a finire sotto le critiche era stato inizialmente lui.

Ma a giugno, quando hanno rivelato a tutti sui social di aver trovato insieme la serenità, ecco che le accuse sono arrivate anche a lei. Hanno trascorso le vacanze insieme e molti avevano ipotizzato che a fine estate avrebbero annunciato la rottura per fare ritorno in studio. Proprio nei giorni scorsi, sono state effettuate le prime registrazioni di Uomini e Donne.

Il programma tornerà a fare compagnia al pubblico di Canale 5 dal prossimo 13 settembre. E chissà, a questo punto, anche Elisabetta e Luca potrebbero tornare nei parterre di dame e cavalieri per continuare a cercare l’amore. Oppure, semplicemente, potrebbero fare ritorno per raccontare al pubblico e ai presenti in studio cos’è davvero accaduto in questi mesi.

Una volta finito il programma hanno annunciato il loro riavvicinamento e ora che inizia questa nuova edizione fanno capire di essersi lasciati. Potrebbe sicuramente trattarsi di una coincidenza, ma sono in pochi coloro che ci credono. In particolare, Deianira Marzano fa notare tutti i suoi sospetti. Sotto l’ultimo post che ritrae Elisabetta insieme a Luca, vari telespettatori stanno già commentando negativamente.

Intanto, da parte di Luca Cenerelli al momento non è ancora arrivato alcun messaggio al riguardo. Attualmente l’ex cavaliere sta rendendo partecipi i suoi followers del suo viaggio. Da Roma si sta ora spostando verso Napoli a bordo del suo van.

Non resta che attendere per scoprire se Luca ed Elisabetta torneranno oppure no in studio. Intanto, le prime anticipazioni segnalano momenti di tensione, ritorni, assenze e nuovi tronisti.