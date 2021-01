Uomini e Donne, Elga Enardu in ospedale: come sta ora

È delle ultime ore la notizia secondo cui Elga Enardu è stata dimessa dall’ospedale in cui era stata recentemente ricoverata, proprio sotto la festività dell’Epifania. A comunicarlo è stata la stessa ex tronista di Uomini e Donne con delle Instagram stories in cui ha annunciato con la gioia negli occhi di poter finalmente lasciare la struttura che l’ha ospitata, il Policlinico Universitario Duilio Casula di Cagliari.

Nelle ultime Instagram stories Elga ha raccontato di essere stata sola dal momento del ricovero. A tal proposito ha presentato la sua nuova amica, una compagna di stanza che era arrivata proprio nella giornata di oggi e con cui pare che l’ex tronista abbia già legato. Complice la sua propensione a dialogare e fare amicizia facilmente. Allo stesso modo, anche la sorella Serena ha pubblicato delle storie sulla bella notizia.

Le due si sono mostrate più unite che mai di fronte alla community di Instagram. E dopo un lungo abbraccio, hanno esultato a seguito della lieta novella urlando: “Non ci ammazza nessuno”. Sia Serena che Elga hanno dimostrato gratitudine nei confronti del Policlinico che ha seguito l’influencer nelle cure e nelle visite. Infine, la prima ha riferito che la seconda avrebbe spiegato meglio cosa era accaduto nelle ultime ore e quali problemi di salute ci fossero realmente stati.

Elga Enardu, perché era ricoverata

Elga Enardu aveva fatto preoccupare i fan in seguito a delle Instagram stories in cui si era fatta vedere sul letto di un ospedale. L’ex tronista di Uomini e Donne aveva rivelato di aver accusato un malore tale da portarla a rivolgersi al Pronto Soccorso. Molti sono stati i messaggi di incoraggiamento che sono arrivati dai propri followers ed amici.

A suo seguito anche la sorella Serena Enardu aveva pubblicato delle stories sul suo profilo in cui appariva profondamente addolorata per la salute della sorella. L’ex compagna di Pago, con cui ha chiuso definitivamente la sua storia dopo diversi lunghi anni, ha sottolineato quanto le dispiacesse che ciò fosse accaduto proprio sotto le feste. La Enardu aveva spiegato la passione della sorella nei confronti delle ricorrenze natalizie e di come questo avrebbe reso più triste le loro. Inoltre aveva affermato di non poter far visita alla gemella a causa delle norme anti-Covid vigenti.

Nonostante ciò aveva ringraziato i suoi followers per i messaggi di pronta guarigione Elga e aveva cercato di calmare le acque dicendo di essere più serena rispetto a prima perché aveva avuto modo di sentirla. Allo stesso tempo la stessa Elga aveva dichiarato: “State tranquilli, sono una roccia e supererò anche questa”. Mostrandosi sempre sorridente e comunicando di essere stata ricoverata molto probabilmente per appendicite.