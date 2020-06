Serena Enardu ha tradito Pago? Elga difende la gemella su Instagram

Ancora una volta Elga Enardu è scesa in campo per difendere la sorella Serena. Quest’ultima è finita di nuovo al centro della bufera dopo che l’ex fidanzato Pago l’ha accusata di tradimento. Un tradimento che sarebbe avvenuto qualche mese fa con Alessandro Graziani, il tentatore che l’ex tronista di Uomini e Donne ha conosciuto a Temptation Island Vip. Serena ha sempre parlato di flirt con l’aitante pallavolista ma Pacifico Settembre, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, ha assicurato di aver visto delle prove inequivocabili sul cellulare della Enardu. Messaggini e audio che dimostrerebbero ben più di una semplice simpatia avuta all’interno del programma di Maria De Filippi. Mentre i fan si sono schierati in maniera compatta, chi da una parte chi dall’altra, Elga Enardu ha preso le difese della gemella, tirando una bella frecciatina nei confronti del cantante sardo.

La frecciatina di Elga Enardu per il cantante Pago dopo le parole su Chi

“L’uva è acerba, l’uva è bugiarda, l’uva è pu….a, l’uva è finta, l’uva è brutta, l’uva è truccata. Firmato: la volpe che non ci arriva”, ha scritto Elga Enardu su Instagram. Un chiaro riferimento alle ultime accuse di Pago che a Serena Enardu, da sempre definito il suo grande amore, ha dedicato un capitolo del suo libro Vagabondo per amore, in uscita il prossimo 16 giugno ma già in pre-order su Amazon. Al momento in cui scriviamo Pago non ha ancora replicato alle accuse dell’ex cognata, con la quale è praticamente calato il gelo da quando la storia con Serena è naufragata. Qualche settimana fa Elga, sollecitata dai suoi follower, ha confidato che pur mostrandosi sempre sorridente e gioiosa anche Serena vive dei momenti di tristezza e malinconia, dovuti ad una situazione amorosa tutt’altro che facile.

Pago e Serena scontro sui social network: Alessandro resta in silenzio

Dopo le accuse di Pago Serena ha prontamente dato la sua versione dei fatti su Instagram, chiarendo che il motivo della rottura è stato altro. Silenzio stampa, invece, da parte di Alessandro Graziani: nelle sue stories lo sportivo ha fatto riferimento solo al percorso travagliato, e ormai concluso, a Uomini e Donne, dove ha tentato invano di corteggiare la nuova tronista Giovanna Abate.