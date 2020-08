Da ormai qualche giorno si parla del presunto riavvicinamento tra Eleonora Rocchini e Nunzio, l’ex fidanzato di Dalila Branzani, sorella di Oscar. Sembra proprio che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne abbia dato nuovamente una svolta alla sua vita. Qualche settimana fa, Oscar ed Eleonora erano stati avvistati insieme al mare. I loro rapporti, però, pare si siano nuovamente rovinati. A far pensare che ciò sia avvenuto in questi giorni sono state alcune mosse social. Scendendo nel dettaglio, la Rocchini e Nunzio hanno ricominciato a seguirsi su Instagram. Un dettaglio, questo, che non poteva di certo passare inosservato agli occhi attenti dei fan. A dare conferma di ciò, ci pensa proprio Oscar! Ebbene sì, un commento dell’ex tronista fa pensare, appunto, che Eleonora abbia deciso di tornare tra le braccia di Nunzio, scatenando nuovamente il gossip che li vede protagonisti. Ricordiamo che, diversi mesi fa, hanno dato vita a un vero e proprio polverone sui social.

Uomini e Donne, Eleonora Rocchini torna da Nunzio? Oscar Branzani commenta

Nessun ritorno di fiamma per Oscar ed Eleonora. Fino a qualche settimana fa, sembrava effettivamente che tra loro fosse tornato il sereno. Dopo mesi trascorsi a farsi la guerra sui social, i due erano stati beccati insieme al mare. Ma ecco che ora alcuni commenti e qualche mossa sui social smentiscono il tutto. In particolare, dopo gli ultimi rumors sul riavvicinamento tra Eleonora e Nunzio, Oscar ha condiviso una Storia su Instagram dove è impossibile non notare una chiara frecciatina. Nella foto che lo ritrae mentre brinda, l’ex tronista ha dichiarato: “Ai fossi scansati, salute“. Fatto ciò, in queste ultime ore, il Branzani conferma il presunto riavvicinamento tra Eleonora e Nunzio!

Uomini e Donne, nessun ritorno di fiamma tra Oscar ed Eleonora: lei sarebbe tornata da Nunzio

In una delle ultime foto postate da Oscar su Instagram, un utente gli chiede che fine abbia fatto Eleonora. Qualcuno risponde immediatamente che la Rocchini è tornata tra le braccia di Nunzio, l’ex di Dalila. Ed ecco che spunta la risposta di Oscar: “Ha seguito il cuore”. La sua dichiarazione è seguita da due faccine che ridono. Dunque, il Branzani sceglie di prendere la situazione con ironia e sembra riferirsi a un commento precedente di Eleonora. Lei stessa, sotto uno dei suoi post su Instagram, pare abbia rivelato di aver seguito il suo cuore in queste settimane.