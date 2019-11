Uomini e Donne, Oscar ed Eleonora: nuove rivelazioni di Dalila Branzani

Uomini e Donne, Oscar ed Eleonora: parla Dalila dopo la ‘tempesta’. La sorella dell’ex tronista amara: “Oggi mi sento di aver ‘tradito’ il mio sangue”. Nuove rivelazioni

Circa una decina di giorni fa è divampata un’infuocata polemica attorno all’ex coppia di Uomini e Donne formata da Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. I due si sono lasciati ormai da parecchie settimane, ma solo di recente sono affiorate dinamiche del tutto inaspettate che hanno coinvolto, suo malgrado, anche Dalila, la sorella dell’ex tronista. Ed è proprio lei che nelle scorse ore è tornata a parlare, chiarendo altri punti di una vicenda alquanto spinosa. Ma facciamo un rapido passo indietro. Qualche giorno fa è trapelata un’indiscrezione da Napoli: Oscar e la Rocchini si sono visti in discoteca e hanno avuto una lite. Il rumors viene confermato da Dalila il giorno dopo. Non solo: la donna narra pure che Eleonora avrebbe iniziato una frequentazione con il suo ex fidanzato. Scatta il parapiglia: accuse reciproche e dinamiche familiari fuoriescono a getto continuo per circa 48 ore.

Dopo che si sono calmate le acque, Dalila è tornata sulla vicenda, affidandosi a Instagram e descrivendo il rapporto avuto con la Rocchini in questi anni. “Quello che siamo state è indescrivibile. Per me era una cosa bella da proteggere, a volte litigavamo ma dovevamo subito far pace perché non riuscivamo a stare separate”, narra la sorella di Oscar che aggiunge: “In certi momenti sembravo io la sorella piccola e lei la più grande… 11 anni di differenza che non si sono mai sentiti. Avevamo una complicità assurda…”. Dalila afferma anche di essere andata contro a tutto e tutti pur di difenderla in certe occasioni: “Ho sempre scelto di stare dalla sua parte fino alla fine, fino a quando mi dicevano cose su ciò che stava accadendo ed io litigavo con tutti perché dicevo che non si dovevano permettere di pensare certe cose su di lei. Che non era vero!”

Uomini e Donne, Dalila e il pentimento per aver fatto soffrire Oscar

Dalila confessa anche di sentire di aver in qualche modo ‘tradito’ il fratello: “Ricordo che quando uscivamo insieme, mio fratello mi diceva ‘stai sempre con lei e sai che lei mi sta facendo soffrire’ ed io continuavo a stare con lei nonostante Oscar stesse male. Ad oggi mi sento di aver ‘tradito’ in qualche modo il mio sangue per lei e non aver avuto nemmeno un po’ di riconoscenza o di rispetto.”