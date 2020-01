Uomini e Donne Eleonora Rocchini si fa viva per la De Lellis: i rapporti oggi

Uomini e Donne, Eleonora Rocchini si fa viva per Giulia De Lellis: i rapporti oggi

Negli scorsi giorni Giulia De Lellis ha fatto sapere di essere stata derubata e di aver passato delle feste natalizie non proprio serene. La notizia del fattaccio ha presto fatto il giro di siti e giornali, nonché dei social. E proprio via social, a sostegno della compagna di Iannone, si è fatta viva anche Eleonora Rocchini. Ricordiamo che in passato tra l’ex fidanzata di Oscar Branzani e la De Lellis non sono mancate delle frizioni. Tuttavia, da più di un anno a questa parte, i rapporti tra le due ex corteggiatrici di Uomini e Donne sono più che buoni. A testimoniarlo ulteriormente il gesto sopra accennato della toscana a favore di Giulietta.

L’ultimo post pubblicato su Instagram dalla De Lellis, arrivato dopo la notizia del furto subito, ha scatenato diverse reazioni dei fan. Tantissimi i commenti. E tra questi è spuntato anche quello di Eleonora Rocchini. Un bel cuore rosso in segno di vicinanza. Alcuni seguaci hanno mugugnato e storto il naso, ricordando la ruggine del passato. Ruggine che però è stata superata già da diversi mesi. Ad esempio, così l’ex di Branzani commentava il red carpet veneziano di Giulia nel 2018: “Ti meriti questo e altro”. I rapporti oggi tra le due sono più che distesi. Altra figura legata al mondo UeD che ha dato sostegno alla De Lellis dopo il fattaccio di Natale è la celebre dama del Trono Over Gemma Galgani…

Uomini e Donne, il messaggio di Gemma Galgani per Giulia De Lellis. Intanto l’influencer fa sapere che si muoverà diversamente sui social

“Giulia cara, ti abbraccio forte. Immagino che brutta sensazione ti abbia trasmesso questo accaduto! Sii forte!”, sono state le parole scritte da Gemma a Giulia. Ricordiamo che dopo quanto accaduto, la De Lellis ha dichiarato che farà molta più attenzione nella sua comunicazione social, evitando di mostrare di preciso dove si trova. Obbiettivo: non far sapere a chi ha cattive intenzioni quando è lontana da casa.