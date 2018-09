Giulia De Lellis e Eleonora Rocchini s’incontrano: addio ruggini, pace fatta

Giulia De Lellis ed Eleonora Rocchini dicono addio ai vecchi rancori: pace fatta e feeling ritrovato

Chi segue da tanto Giulia De Lellis ed Eleonora Rocchini probabilmente sa già che il rapporto tra le due, in passato, non è stato proprio dei migliori. Le cose, però, sembrano oggi essere diverse per le due ex corteggiatrici di Uomini e Donne. Entrambe, come dimostrano i commenti scambiatesi di recente sui social e le ultime foto apparse su Instagram, sembrano infatti ormai decise a dire addio ai vecchi rancori e a voltare pagina. L’ultima foto postata da Martina Luchena sul suo profilo, difatti, non fa altro che confermare questa versione dei fatti: tra Giulia De Lellis ed Eleonora Rocchini pace ormai è stata fatta.

Giulia De Lellis ed Eleonora Rocchini passano la serata insieme: dimenticati gli scontri del passato

La foto di Martina Luchena mostrata sopra, per far chiarezza, altro non era che uno scatto pubblicato su Instagram stories che mostrava lei, Giulia ed Eleonora insieme (nella stessa città e nello stesso posto, ossia all’evento “Intimissimi show 2018”). Gli scontri del passato, dunque, ormai sono state dimenticati dalla De Lellis e la Rocchini. Cosa era successo tra le due? Eleonora ed Oscar, sui social, avevano avuto un acceso botta e risposta con Andrea Damante e Giulia per una diatriba nata a seguito del lancio della loro linea di costumi. Il primo segno di pace, in questi giorni, era arrivato proprio da parte della fidanzata di Branzani. Quest’ultima, infatti, commentando le foto di Giulia De Lellis a Venezia aveva scritto: “Ti meriti questo e altro”.

Festival del Cinema di Venezia: Giulia De Lellis risponde a chi ha criticato la sua presenza all’evento

A differenza di Eleonora Rocchini, in questi giorni, molti sono stati quelli che hanno ritenuto fuori luogo la presenza di Giulia De Lellis al Festival di Venezia. Secondo questi ultimi, infatti, lei (come tanti altri ex protagonisti di Uomini e Donne presenti alla Mostra) poco avrebbe a che fare con il mondo del Cinema. Invitata a dire la sua dai microfoni di Vanity Fair, allora, Giulia ha dichiarato: “Le critiche, nel bene e nel male, escono sempre fuori. Perché sono qui? Io sono una ragazza del popolo, che va al cinema, compro il biglietto per andare a vedere i film come tutti”.